मिठाई का रेट सुन युवक ने खोया आपा, महंगे भाव के बदले कर दिया हमला
इंदौर में बदमाशों ने मिठाई दुकान संचालक पिता-पुत्र पर किया हमला, महंगी मिठाई को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने किया केस दर्ज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 5:31 PM IST
इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में बदमाशों ने कृष्णा मिठाई की दुकान संचालित करने वाले पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया. एक आरोपी को मिठाई के दाम सुनकर गुस्सा आ गया था. जिस पर उसने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है. इधर, इस घटना को देखते हुए रहवासियों ने क्षेत्र में चक्काजाम कर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.
मिठाई के दाम सुनकर आया गुस्सा
पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड का है. 60 फीट रोड पर कृष्णा नामक मिठाई की दुकान संचालित करने वाले पिता पुत्र पर तीन युवकों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि एक युवक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए आया था. दुकान संचालक ने उसे मिठाई के भाव बताए, जिसे सुनकर युवक आग बबूला हो गया. इस बात पर दोनों का विवाद शुरु हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपने दो अन्य साथियों को भी दुकान पर बुला लिया.
साथियों संग मिलकर पिता-पुत्र पर चाकू से हमला
युवकों के आने पर तीनों ने दुकान संचालक पिता-पुत्र पर चाकू से हमला कर दिया. जिसके कारण पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात को अंजाम देकर तीनों युवक वहां से फरार हो गए. पिता पुत्र ने पूरे मामले की शिकायत एरोड्रम पुलिस को की. पुलिस ने हमला करने वाले युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दूसरी ओर क्षेत्रीय रहवासियों और दुकान संचालकों ने जमकर हंगामा करते हुए चक्काजाम कर दिया.
घटनाओं को लेकर दुकानदारों ने किया चक्काजाम
क्षेत्रीय दुकान संचालक चेतन गुप्ता का कहना है कि, ''60 फीट रोड पर दुकान संचालित करने वालों के साथ पहले भी गुंडों ने घटनाओं को अंजाम दिया है. लेकिन पुलिस द्वारा इन गुंडों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है. उसी के चलते चक्काजाम कर पुलिस से आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है.''
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, दुकान संचालक पिता-पुत्र ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया है. उनकी शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने रहवासियों को आश्वासन दिया है कि हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.''