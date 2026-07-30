डंडा लेकर बुजुर्गों की पिटाई करता नाबालिग लड़का, वीडियो सामने आते ही थाने पहुंचा मामला
इंदौर में दो मामले सामने आए हैं, एक में नाबालिग पर बुजुर्गों से मारपीट का आरोप, दूसरे केस में मां-बेटे ने उठाया खौफनाक कदम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 12:58 PM IST
इंदौर: अवैध रूप से चल रहे एक वृद्ध आश्रम में नाबालिग लड़के द्वारा बुजुर्गों की लाठी से पिटाई का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है. बाणगंगा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं इंदौर के ही परदेसी पुरा थाना क्षेत्र में एक मां और बेटे ने आत्महत्या कर ली. शुरुआती जांच में पता चला है कि आर्थिक परेशानियों के चलते मां-बेटे ने यह खौफनाक कदम उठाया है.
नाबालिग पर वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों से मारपीट का आरोप
शहर के मरीमाता क्षेत्र में स्थित पानी के टैंक के नीचे प्रेम आश्रय वृद्ध आश्रम महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संचालित किया जा रहा है. यहां एक नाबालिग वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के साथ आए दिन मारपीट करता है. हाल ही में बुजुर्गों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने भी आया था. जिसके बाद आश्रम की संचालिका नाबालिग को लेकर बाणगंगा थाने पहंची, लेकिन पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर वे आश्रम की मान्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाईं.
मानसिक रूप से कमजोर है नाबालिग
मामले में पता चला कि आश्रम में न तो सुरक्षा के इंतजाम थे और न ही वहां कोई केयर टेकर था. जिसके कारण यहां रहने वाले बुजुर्गों के साथ मारपीट हो रही थी. बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला नाबालिग बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है. जो आश्रम के पास ही रहता है. इस मामले में एसीपी रुबीना मिजबानी का कहना है कि " मामले की जानकारी ली जा रही है. आश्रम संचालक को भी तलब किया गया है. पता चला है कि आश्रम की मान्यता नहीं है. आश्रम में कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है. जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है. हालांकि पीटने वाला पास में ही रहता है, जिसे बुजुर्ग लोग भी जानते हैं.
इधर इस मामले में समाज कल्याण विभाग की टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंच रही है." विभाग के शैलेंद्र सोलंकी ने बताया कि पूरे मामले की जांच समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है, यदि गलती पाई गई तो दोषियों पर कार्रवाई होगी."
इंदौर में मां-बेटे ने की आत्महत्या
इसी तरह दूसरा मामला परदेसी पुरा थाना क्षेत्र का है. जहां 62 वर्षीय इंदिरा और उनके बेटे संजय ने आत्महत्या कर ली है. महिला और उसके बेटे संजय ने घर से तकरीबन 100 मीटर दूर मौजूद एक गार्डन में जाकर इस तरह का कदम उठाया. वहां पर रहने वाले कुछ परिचितों के द्वारा दोनों ही लोगों को जब अचेत अवस्था में गार्डन में पड़े हुए देखा तो परिजनों को सूचना दी. इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों मां बेटों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे.
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आर्थिक तंगी से परेशान होकर उठाया कदम
जहां एक के बाद एक दोनों की मौत हो गई. प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि मृतका इंदिरा के पति की काफी सालों पहले मौत हो गई थी. जिसके चलते वह अपने बेटे संजय के साथ अपनी बहन और भतीजे शिवम के वहां पर रह रही थी. वहीं दोनों का बहन के द्वारा मानसिक रोग से संबंधित हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया गया था.
इलाज के बाद वह अपनी बहन के घर ही रह रही थी, लेकिन आर्थिक परेशानियों के चलते संभवत मां और बेटे ने इस तरह का कदम उठाकर आत्महत्या की है. वहीं एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है कि "मामले में पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर परिजनों के बयानों के आधार पर जांच की जा रही है."