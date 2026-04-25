बंगाल में पलटेगा खेल! कैलाश विजयवर्गीय ने किया 100+ सीटें मिलने का दावा, बनेगी BJP की सरकार
मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा, बोले-दो तिहाई सीटें जीतेगी भाजपा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 7:47 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 8:14 AM IST
इंदौर: पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के जीत के दावों के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में दो तिहाई सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है. उन्होंने कहा, ''पहले चरण में ही 100 से ज्यादा सीट बीजेपी जीतेगी. पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है.'' चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पहले चरण में 92 फीसदी वोटिंग हुई है. आजादी के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में यह सर्वधिक मतदान है. इस भारी मतदान के बाद दोनों दल बीजेपी और टीएमसी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं.
बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी
पश्चिम बंगाल में हुई बंपर वोटिंग पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया है. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ''यह बंपर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जीत का इशारा करती है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकंबेंसी है.'' कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बहुत दयनीय स्थिति है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में चरम पर है और इस वजह से पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हटाने के अवसर का इंतजार कर रहीं थीं और यह अवसर वहां की जनता को इस चुनाव में मिला है.''
कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि, ''पश्चिम बंगाल में दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रहीं है.'' इसके साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर भी टीएमसी की आलोचना की है.
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हर कोई मोदी जी के साथ काम करना चाहता है
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सहित अन्य नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया है. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है. मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में देश में विकास बहुत कार्य किए हैं. विश्व स्तर पर जिस तरह से मोदी जी का नाम है इसलिए आज सब हर कोई मोदी जी के साथ जुड़कर काम करना चाहती है.'' कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ''एक बहुत बड़ी राज्यसभा की टीम राघव चड्ढा के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुई है, यह अच्छी बात है और आने वाला कल भारत के लिए काफी अच्छा होगा.''