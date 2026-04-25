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बंगाल में पलटेगा खेल! कैलाश विजयवर्गीय ने किया 100+ सीटें मिलने का दावा, बनेगी BJP की सरकार

इंदौर: पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के जीत के दावों के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में दो तिहाई सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है. उन्होंने कहा, ''पहले चरण में ही 100 से ज्यादा सीट बीजेपी जीतेगी. पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है.'' चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पहले चरण में 92 फीसदी वोटिंग हुई है. आजादी के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में यह सर्वधिक मतदान है. इस भारी मतदान के बाद दोनों दल बीजेपी और टीएमसी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं.

बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी

पश्चिम बंगाल में हुई बंपर वोटिंग पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया है. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ''यह बंपर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जीत का इशारा करती है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकंबेंसी है.'' कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बहुत दयनीय स्थिति है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में चरम पर है और इस वजह से पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हटाने के अवसर का इंतजार कर रहीं थीं और यह अवसर वहां की जनता को इस चुनाव में मिला है.''