अंताक्षरी में बच्चों से हारे मंत्री जी, 43 सालों से कायम अटूट रिश्ता, निराश्रित बहनों से बंधवाई राखी
43 सालों से निराश्रित बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाते आ रहे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, अंताक्षरी में बंधा समा, लेकिन हार गए बच्चों से.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 12:17 PM IST
इंदौर: रक्षाबंधन के त्योहार पर ऐसी भी कई निराश्रित बहने हैं जिनका कोई नहीं है. लिहाजा ऐसी तमाम बहनों के साथ बीते 43 सालों से भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं. आज फिर उन्होंने मूक बधिर और निराश्रित बच्चों के अलावा बुजुर्ग बहनों के बीच नाच गाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. इस दौरान अंताक्षरी का भी आयोजन हुआ, जहां मंत्री बच्चों से हार गए. इस दौरान सबने खूब इंजॉय किया.
1983 से निराश्रित बहनों से राखी बंधवा रहे मंत्री
दरअसल, कैलाश विजयवर्गीय अपने महापौर के कार्यकाल से लेकर अब तक लगातार उन बहनों के बीच हर रक्षाबंधन के पहले त्योहार मनाने पहुंचते हैं जिनका कोई नहीं है. नतीजतन 1983 से वह रक्षाबंधन के पहले ही परदेसीपुरा समाज सेवा परिसर पहुंच जाते हैं. यहां दर्जनों की संख्या में ऐसे बुजुर्ग और बहने रहती हैं जिनके अपने कोई नहीं है. विजयवर्गीय उनके बीच रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं. हमेशा की तरह इस बार भी पूरे परिसर में राखी, मिठाई से लेकर सभी के लिए कपड़े, साड़ी और गिफ्ट के अलावा व्यंजनों की व्यवस्था की गई.
भव्य रूप से रक्षाबंधन का आयोजन
कैलाश विजयवर्गीय की पूरी टीम, स्थानीय विधायक रमेश मेन्दोला की मौजूदगी में यहां उन बच्चों को एकत्र करती है जो अलग-अलग आश्रम एवं समाज सेवा परिसरों में रहते हैं. ऐसे तमाम बच्चों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है और फिर यहां भव्य रूप से रक्षाबंधन का आयोजन होता है. पूरे आयोजन के दौरान सबसे खास आकर्षण होता है विजयवर्गीय और यहां त्योहार मनाने के लिए जुटने वाले बच्चों और बुजुर्गों के बीच होने वाला अंताक्षरी का मुकाबला.
इस साल भी दोनों ही तरफ से लगातार एक दूसरे को अंताक्षरी में गाने सुनने का क्रम चलता रहा. गाने के साथ डांस का आयोजन भी हुआ. विजयवर्गीय ने यहां आश्रम में रहने वाली निराश्रित बहनों और बुजुर्गों के साथ मिलकर डांस किया. इसके बाद सभी बच्चे और बहने कैलाश विजयवर्गीय और अन्य लोगों को पारंपरिक माहौल में राखी बांधी. इस दौरान सभी को उपहार स्वरूप नगद राशि के अलावा साड़ी और मिठाई का वितरण किया.
नाचते गाते हुए मनाते हैं खुशियां: कैलाश विजयवर्गीय
कैलाश विजयवर्गीय बताते हैं कि, ''जो बच्चे और बुजुर्ग निराश्रित यहां रहते हैं वह सभी लोग हर रक्षाबंधन पर उनका इंतजार करते हैं. इसलिए यह आयोजन यहां एक परंपरा बन चुका है. अब इतने सालों में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो साथ छोड़ गए लेकिन उनके स्थान पर अन्य लोग आ गए. लेकिन फिर भी यहां एक पारंपरिक और आत्मीय माहौल में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं. जो त्यौहार की खुशियां नाचते गाते हुए मिलकर मनाते हैं.''
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अंताक्षरी के मुकाबले में बच्चों से हारे विजयवर्गीय
बुधवार को समाज सेवा परिसर में हुए अंताक्षरी मुकाबले में महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, अनुभूति सेवा केंद्र, आस्था वृद्ध आश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रम आदि संस्थाओं के बच्चों ने अंताक्षरी के मुकाबले में मंत्री विजयवर्गीय को हरा दिया. इस दौरान दो मौके ऐसे आए जब बच्चों द्वारा गाए गए गाने के जवाब में विजयवर्गीय सही तरीके से गाना नहीं गा पाये.