3 मकान, ऑटो-कार और ब्याज का धंधा, इंदौर में चिल्लर के पैसों से करोड़पति बना दिव्यांग भिखारी

करोड़पति भिखारी का रेस्क्यू शहर को भिखारी मुक्त बनाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार भिखारी उन्मूलन अभियान चला रहा है. इसी कड़ी में भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान की टीम ने इंदौर के सर्राफा से एक भिखारी का रेस्क्यू किया. सराफा क्षेत्र में भीख मांगने वाले मांगीलाल नामक भिखारी की जब जांच पड़ताल की गई तो वह करोड़पति निकाला. रेस्क्यू दल के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा ने जानकारी दी कि, ''पिछले काफी दिनों से सराफा से एक भिखारी के बारे में सूचना मिल रही थी, जो एक पटिए वाली गाड़ी पर जाकर क्षेत्र में भीख मांगता है और विकलांग है. इसी के चलते उसका रेस्क्यू किया गया.''

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक भिखारी ने करोड़ों की संपत्ति जमा कर रखी है. सुनकर आपको धक्का लगेगा की लोगों द्वारा मिली चिल्लर से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है. लेकिन इंदौर के इस भिखारी के पास करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है. जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो वह करोड़पति निकला. वह कार चलाने के लिए ड्राइवर भी रखे था. वहीं, शहर में उसके तीन पक्के मकान होने की जानकारी भी टीम को लगी है. उसके तीन ऑटो रिक्शा भी शहर में चलते हैं.

इंदौर में 3 पक्के मकान का खुलासा

जब उसके बारे में जानकारी निकाली गई तो यह सामने आया कि उसका इंदौर शहर में तीन पक्के मकान हैं. जिसमें भगत सिंह नगर में 16 बाई 45 का एक तीन मंजिला मकान, शिवनगर में 600 स्क्वायर फीट में दूसरा मकान, इसके साथ ही रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से विकलांगता के तहत मिलने वाला अलवास में एक 10 बाय 20 का 1 बीएचके का मकान भी उसका निकला. जब उसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो यह भी जानकारी लगी कि उसने सराफा के कुछ व्यापारियों को ब्याज पर पैसा भी दे रखा है. वह एक सप्ताह और एक दिन के हिसाब से ब्याज भी वसूलता है.

नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा ने बताया, '' मांगीलाल काफी सालों से सराफा क्षेत्र में ही घूम-घूम कर भीख मांग रहा था. दिन में जहां सराफा में बड़ी संख्या में लोग सोने चांदी की खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो वहीं रात में चौपाटी घूमने के लिए देश-विदेश से कई लोग आते हैं. मांगीलाल उन्हीं लोगों के आसपास बैठ जाता है. उसकी विकलांगता को देखते हुए कई लोग उसे पैसे दे देते हैं. इस तरह से रोजाना के हिसाब से वह 400 से ₹500 की कमाई कर रहा था.''

भिखारी मांगीलाल के इंदौर में तीन मकान हैं (ETV Bharat)

इंदौर में 3 ऑटो चल रहे, घूमने के लिए ड्राइवर रखा

टीम को यह भी जानकारी लगी कि उसके तीन मकान होने के साथ ही तीन ऑटो भी शहर में चल रहे हैं. इनसे जो किराया मिलता है वह भी उसी के पास आता है. वहीं, उसने इंदौर शहर के बाहर आने जाने के लिए डिजायर गाड़ी भी ले रखी है. इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ है. जिसे वह हर महीने 10 से ₹12 हजार रुपए सैलरी देता है. फिलहाल भिखारी के बारे में और भी कई तरह की जानकारी रेस्क्यू टीम के द्वारा निकाली जा रही हैं.

भिक्षुकों के बच्चों का स्कूल में कराया एडमिशन

इंदौर शहर में भिखारियों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है. रेस्क्यू टीम द्वारा इंदौर के अलग-अलग क्षेत्र में भीख मांग कर गुजर बसर करने वालों का रेस्क्यू कर उन्हें केंद्र में पहुंचाया जा रहा है. यह अभियान 2024 से शुरू हुआ था. 2024 में 6500 भिक्षुक प्रारंभिक सर्वे में सामने आए थे. जिसमें से 4500 भिक्षुक की काउंसलिंग कर उनकी भिक्षावृत्ति छुड़वाया गई थी. 1600 का रेस्क्यू कर उज्जैन में एक आश्रम भेजा गया था. साथ ही 172 बच्चों का स्कूल में प्रवेश भी कराया गया था. 800 लोगों की काउंसलिंग कर पुनर्वास करवाया गया है. आने वाले दिनों में भी लगातार इसी तरह से रेस्क्यू कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है.