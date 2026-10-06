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10 साल पहले 10 इडली बनाकर बेचने पहुंची बाजार, आज मिलेट्स वाली आई के नाम से फेमस

मिलेट्स वाली आई के नाम से फेमस हैं शशिकला देसले ( ETV Bharat GFX )

इंदौर: कोदो, कुटकी और रागी जैसे सुपर फूड से सिर्फ पारंपरिक भोजन ही नहीं बल्कि इडली, डोसा, उपमा, उत्तपम और थानीपीठ जैसे पारंपरिक व्यंजन और तरह-तरह के स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट भी तैयार हो सकते हैं. इंदौर में ऐसे ही हेल्दी ब्रेकफास्ट परोसने को लेकर इन दिनों मिलेट्स वाली आई चर्चा में हैं. जिन्होंने अपने सीमित प्रयासों से भारतीय नाश्ते को मिलेट्स और रागी से बने हेल्दी फूड में बदल दिया है.

मूल रूप से महाराष्ट्र की जलगांव निवासी शशिकला देसले को तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाने का शौक था. 10 साल पहले काम के सिलसिले में पति के साथ इंदौर आईं थी.

इंदौर की स्कीम 78 में रोज सुबह नजर आने वाली नाश्ते की यह दुकान सामान्य चाट-पकौड़ी की दुकान नहीं बल्कि सुपर फूड कहे जाने वाले मिलेट्स से तैयार होने वाले तरह-तरह के शुद्ध और पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के नाश्ते का ठिकाना है. इस दुकान की मालकिन और सुपर शेफ हैं शशिकला देसले, जिन्हें दुकान के तमाम ग्राहक मिलेट्स वाली आई या काकी कहकर बुलाते हैं.

शशिकला देसले बताती हैं, "उन्होंने अपने हाथ के व्यंजन अपने मकान मालिक के अलावा पड़ोसियों को खिलाना शुरू किया. जिन्होंने उनके व्यंजनों में शुद्ध पारंपरिक स्वाद पाया तो किसी ने उन्हें घर पर बैठे रहने की बजाय खुद ही इडली, डोसा तैयार करके बाजार में बेचने की सलाह दी. नतीजतन घर का किराया और पूरे परिवार के खर्च का बोझ उठाने में पति को सहयोग करने के उद्देश्य से उन्होंने पड़ोसियों की बात मान ली."

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने आई का संदेश (ETV Bharat)

'10 साल पहले 10 इडली बनाकर बेचने पहुंची बाजार'

शशिकला देसले बताती हैं, "पड़ोसियों की बात मानकर पहले दिन घर के पास ही 10 इडली लेकर सड़क पर बेचने पहुंची. वहां टेबल कुर्सी लगाई और शुरुआत की. बमुश्किल 5 मिनट में सभी इडली बिक गई. इसके बाद दूसरे दिन 25 इडली लेकर पहुंची वह भी दुकान लगाते ही बिक गई. फिर इस तरह धीरे-धीरे आइटम बढ़ाते गए. इडली के बाद दोसा बनाने लगे. इसके बाद धीरे-धीरे रागी के आटे से इडली और डोसा बनाने लगी."

10 साल पहले 10 इडली बनाकर बेचने पहुंची बाजार (ETV Bharat)

'प्रधानमंत्री की अपील पर मिलेट्स से तैयार किए व्यंजन'

शशिकला देसले बताती हैं, "जब कोविड आया तब बहुत परेशानी हुई, व्यवसाय बंद हो गया तब ग्राहकों की डिमांड पर घर से सप्लाई शुरू की लेकिन कोविड ज्यादा बढ़ने के कारण सब बंद कर दिया. इस बीच 2023 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया.

प्रधानमंत्री ने मिलेट्स के उपयोग पर जोर दिया तो महाराष्ट्र से रागी और कोदो कुटकी लाकर, उनसे रागी की इडली और डोसा बनाने शुरू किये, जिन्हें ग्राहकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद जब हर कोई यहां मिलेट्स के स्वादिष्ट नाश्ते की ख्वाहिश करने लगा तो रागी की इडली, डोसा के अलावा, उपमा, वेजिटेबल अप्पे, उत्तपम, ढोकला और ठेठ मराठी व्यंजन थानीपीठ को भी मिलेट्स और मल्टीग्रेन से बनाना शुरू कर दिया. मिलेट्स के नाश्ते के लिए रोज बड़ी संख्या में उनके पास ग्राहक पहुंचते हैं."

कोदो, कुटकी रागी वाला गरमागरम ब्रेकफास्ट (ETV Bharat)

'कर्मचारी भी रखे लेकिन व्यंजनों में नहीं मिला स्वाद'

आई के फूड स्टॉल से जब अच्छी खासी कमाई होने लगी तो धीरे-धीरे उनके पति के साथ उनका बेटा और बहू भी उनके काम में हाथ बंटाने लगे. शशिकला बताती हैं, "इस बीच उन्होंने कई कर्मचारी भी रखे लेकिन कर्मचारियों के बने व्यंजनों में वह स्वाद नहीं आया तो उन्होंने कर्मचारी हटाकर खुद ही सभी व्यंजन बनाकर फिर से परोसने शुरू कर दिए."

'आई के बनाए मिलेट्स ब्रेकफास्ट की बात ही अलग'

यहां रोज ही कई सालों से आई के हाथों का नाश्ता करने वाले स्थानीय निवासी ऋषिकेश बताते हैं, "नाश्ते में रोज-रोज कोई भी समोसा, कचौड़ी या तेल वाले व्यंजन नहीं खा सकता. इसलिए उन्हें घर के पारंपरिक आई के हाथ के बने नाश्ते के लिए काफी दूर से यहां रोज आना होता है."

ऋषिकेश बताते हैं, "आज के दौर में हर कोई हृदय रोग और डायबिटीज से पीड़ित है, ऐसी स्थिति में यदि न्यूनतम कीमत में घर के बने शुद्ध नाश्ते और खासकर मल्टीग्रेन और मिलेट्स से तैयार व्यंजन मिल जाए तो फिर कहना ही क्या. इसलिए उनकी तरह कई ग्राहक अब यहां तैयार होने वाले मिलेट्स के ब्रेकफास्ट के दीवाने हैं."

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने आई का संदेश

अपनी दुकान पर मन माफिक मेहनत और अच्छा मुनाफा कमाने वाली शशिकला देसले कहती हैं, "यदि आपके हाथ में कोई ना कोई हुनर है, तो महिलाओं को घर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि हाथ में हुनर और काम करने का हौसला होने के बावजूद किसी भी ग्रहणी को घर पर बोझ बने रहना ठीक नहीं है."

उन्होंने कहा, "महिलाओं के कामकाज को लेकर आज समय बदल रहा है, इसलिए अपने हुनर और हौसले को जीवित रखते हुए महिलाएं भी यदि दो पैसे कमाने लगेंगी तो न केवल घर में उनका सम्मान बढ़ेगा बल्कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी."