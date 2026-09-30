इंदौर में कल से खुला दूध महंगा, होम डिलेवरी चार्ज अलग से, कुछ दिनों बाद फिर रेट बढ़ाने के संकेत
इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ ने रेट बढ़ाने का किया ऐलान. दुकान-डेयरी और होम डिलेवरी के अलग-अलग रेट. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 6:38 PM IST
इंदौर : गुरुवार 1 अक्टूबर से दूध के दाम बढ़ जाएंगे. कल से दूध के दाम ₹ 3 तक बढ़ेंगे. अब प्रति लीटर 68 रुपए के भाव से दूध मिलेगा. इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ का कहना है कि दूध उत्पादक किसान लंबे समय से फैट की वृद्धि के हिसाब से दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे. संघ ने बुधवार को बैठक की. इसमें दूध उत्पादक किसान को 33 पैसे प्रति फैट की वृद्धि का लाभ देते दाम बढ़ाए हैं. इसके अलावा दूध की घर पर डिलीवरी के लिए भी प्रति लीटर 1 रुपये चार्ज लगेगा.
प्रतिकूल हालात बने तो फिर बढ़ेंगे रेट
इंदौर दूध विक्रेता संघ की कार्यकारिणी की बैठक के बाद अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने बताया "अभी तक बंदी भाव 62.00 रुपये प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर उपभोक्ताओं को घर पहुंच सेवा शुल्क सहित 65.00 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध होगा. दुकानों व डेरियों पर 68.00 प्रति लीटर दूध मिलेगा. क्योंकि दुकान व डेयरियों पर होने वाले लेबर व पैकिंग मटेरियल भी मायने रखता है. ये भाव 5.5 से 6 फैट प्रति लीटर के हिसाब से तय किये गये हैं. यदि आगे परिस्थितियां दूध उत्पादन के प्रतिकूल रही तो एवं पशु आहार के भाव में जैसे खली, चापड, भूसा के भाव में वृद्धि होती है एवं वर्षा की कमी के कारण संघ दूध के भाव में वृद्धि पर पुनः विचार करेगा."
दूध उत्पादकों के लिए फैट के अनुसार रेट
अवर्षा की स्थिति एवं पशु आहार की बढ़ती हुई कीमतों के कारण दूध के भाव में वृद्धि करना पड़ रही है. शहर में दूध की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये दूध का फैट प्रणाली से क्रय-विक्रय किया जाना सुनिश्चित किया है. अभी तक दूध विक्रेता उत्पादक से 8.90 पैसे प्रति फैट के हिसाब से दूध क्रय कर रहे थे, जो अब उत्पादक को विक्रेता 9.23 पैसे प्रति फैट के हिसाब से क्रय करेंगे.
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खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पंजीयन जरूरी
प्रत्येक दूध वाहन और दूध उत्पादक को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसे दुग्ध उत्पादक किसानों को करना चाहिए. संघ की ओर से बताया गया कि गांवों से शहर में आने वाले एंट्री पॉइंट पर बूथ एवं मोबाइल लेबोटरी वैन बनाकर दूध की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य है. दूध डेयरियों पर उपभोक्ता की सुगमता के लिए कितने फैट का दूध है, लिखित में प्रदर्शित करना जरूरी है. दुधारू पशुओं के स्वास्थ को मद्देनजर बियर का बग़दा खिलाना और ऑक्सीटोशिन के इंजेक्शन लगाना प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि लोग ज्यादा दूध लेने के लिए पशुओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा रहे हैं.