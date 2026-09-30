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इंदौर में कल से खुला दूध महंगा, होम डिलेवरी चार्ज अलग से, कुछ दिनों बाद फिर रेट बढ़ाने के संकेत

इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ ने रेट बढ़ाने का किया ऐलान ( ETV BHARAT )

इंदौर : गुरुवार 1 अक्टूबर से दूध के दाम बढ़ जाएंगे. कल से दूध के दाम ₹ 3 तक बढ़ेंगे. अब प्रति लीटर 68 रुपए के भाव से दूध मिलेगा. इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ का कहना है कि दूध उत्पादक किसान लंबे समय से फैट की वृद्धि के हिसाब से दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे. संघ ने बुधवार को बैठक की. इसमें दूध उत्पादक किसान को 33 पैसे प्रति फैट की वृद्धि का लाभ देते दाम बढ़ाए हैं. इसके अलावा दूध की घर पर डिलीवरी के लिए भी प्रति लीटर 1 रुपये चार्ज लगेगा.