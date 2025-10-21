चरणों में होता है पूरा शहर, एक दूसरे का पैर छू कर देते हैं दीपावली की बधाई
इंदौर के महू में दिवाली के दूसरे दिन धोकपड़वा का आयोजन, बैंड बाजे और शहनाई से गूंजा शहर, लोगों ने खूब बांटी मिठाई.
इंदौर: देशभर में दीपावली की विभिन्न मान्यताओं के साथ त्योहार की शुभकामनाएं देने की भी अलग-अलग परंपराएं हैं. इंदौर के महू में एक ऐसी ही परंपरा है, जिसे धोकपड़वा कहा जाता है. इस पर्व पर शहर के बाहर रह रहे सभी लोग घर पहुंचते हैं और पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है. दीपावली के दूसरे दिन पूरा शहर एक दूसरे से मिलकर धोकपड़वा की शुभकामनाएं देते और मिठाइयां बांटते हैं.
धोक देकर लेते हैं आशीर्वाद
धोकपड़वा क्षमा पर्व की तरह ही एक दीपावली स्नेह मिलन जैसा सामूहिक कार्यक्रम है, जो दीपावली के अगले दिन इंदौर के महू इलाके में गोवर्धन पूजा के अवसर पर मनाया जाता है. इस विशेष पर्व के दौरान महू शहर के लोग सुबह से ही दीपावली की तरह ही नए कपड़े पहनकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को सजाते हैं. इसके बाद एक दूसरे को धोक (चरण दंडवत/गले लगना) देकर आशीर्वाद लेने और दीपावली की शुभकामनाएं देने बाजार में सामूहिक रूप से भ्रमण करते हैं.
सभी धर्म, जाति के लोग आयोजन में होते हैं शामिल
इस दौरान एक परिवार दूसरे परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं. लोग बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, अपने समकक्ष लोगों से आत्मीय रूप से मिलते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं. इस दौरान पूरे इलाके में एक ऐसा पारिवारिक माहौल बन जाता है, जैसे कोई शादी समारोह अथवा पारिवारिक आयोजन चल रहा हो. इस पूरे आयोजन में खास बात यह रहती है कि सभी धर्म के और सभी जाति के लोग धोक पड़वा के आयोजन में शामिल होते हैं.
घर, दुकान के सामने सजी होती है मिठाई
एक दूसरे को सम्मान और आदर सत्कार देने के लिए हर घर और दुकान के सामने तरह-तरह की मिठाइयां सजी रहती हैं और लोगों में बांटी जाती है, जो आत्मीयता और आपसी संबंधों में मिठास का प्रतीक होती है. इस दौरान आमतौर पर बाजार का कामकाज बंद रहता है लेकिन सारी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह सजे रहते हैं. जिनमें सामान की खरीदी बिक्री वाली ग्राहकी नहीं बल्कि आत्मीय संबंधों की ग्राहकी दिनभर चलती है.
इस दौरान सभी बड़े, बच्चे और युवा एक दूसरे से परिवार की तरह मिलते हैं और दीपावली की खुशियां बांटते हैं. इसके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी से परिवार और पड़ोस के आत्मीय संबंध, जो उनके पूर्वज और पुरानी पीढ़ी के लोग निभाते थे, उसे निभाने का संकल्प लेते हैं.
अपनों के स्वागत में बिछाते हैं रेड कारपेट
महू के लोग पूरे साल बेसब्री से धोकपड़वा का इंतजार करते हैं. खास बात यह है कि महू से ब्याही गई बेटियां भी इस अवसर पर यहां पहुंचती हैं. वहीं, जो बच्चे शहर से बाहर या विदेश में शिफ्ट हो गए हैं, उनके आगमन पर धोकपड़वा में रेड कारपेट बिछाया जाता है. पूरे बाजार में लोगों की दुकानों के सामने तरह-तरह की आकर्षक रंगोली और कलात्मक डिजाइन बनी होती है. इस पारिवारिक और सांस्कृतिक आयोजन को आकर्षक बनाने के लिए राधा कृष्ण नृत्य सहित अन्य गीत-संगीत का आयोजन भी होता है.
धोक पड़वा के इस आयोजन के बाद लोग भंडारे का आयोजन करते हैं. जिसमें सभी परिवार रात में भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक स्थान पर जुटते हैं. इस तरह के आयोजन का उद्देश्य है कि शहर भर के लोग न केवल साथ में रहने, त्यौहार मनाने और खाने-पीने तक सीमित रहें, बल्कि आत्मीयता और एकजुटता से रहने की विरासत को आगे बढ़ा सकें.
त्योहार पर बजते हैं बैंड बाजे और शहनाई
इस आयोजन में शामिल होने के लिए आने वाले बाहरी लोगों का भी स्वागत सत्कार का पूरा इंतजाम रहता है. महू में जो बैंड बजाने वाले हैं अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतरते हैं. वहीं, शहनाई बजाने वाले से लेकर साफा पहनने वाले, पानी पिलाने वाले, पान खिलाने वाले और होटल वाले सभी अपने अपने व्यंजन के स्टॉल लगाते हैं, जो आयोजन में आने वाले लोगों के लिए नि:शुल्क होता है. इसके अलावा अलग-अलग समाज के लोग दूसरे लोगों के लिए स्वागत द्वार बनाते हैं. एक दूसरे पर फूलों की वर्षा भी करते हैं, जिससे परिवार से लेकर मोहल्ला, समाज और पूरा शहर एक सूत्र में बंधकर दीपावली की खुशियां साथ मना सके.