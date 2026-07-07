ETV Bharat / state

समोसा खाने के लिए थम जाते हैं यहां ट्रेन के पहिए, लोको पायलट स्टाफ पैक कराता है गरमा गरम नाश्ता

इंदौर-महू(डॉ अंबेडकर नगर) के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन स्टेशन पर भले किसी यात्री के लिए रुके ना रुके लेकिन राऊ के रंगवासा में रेलवे लाइन के पास समोसे की एक खास होटल आते ही रुक जाती है. इस दौरान ट्रेन के लोको पायलट में से एक व्यक्ति ट्रेन से उतरकर समोसे लेने के लिए नीचे उतर जाता है. ऐसा आरोप है कि कई बार पूरा लोको पायलट स्टाफ समोसे खाने दुकान पर पहुंच जाता है और समोसे की पैकिंग भी करवा लेता है.

इंदौर: भारतीय रेलवे में समय की पाबंदी के लिए कई प्रकार के दावे किए जाते हैं लेकिन इंदौर में ऐसी भी एक ट्रेन है, जो सिटी बस की तरह चाय-समोसे की दुकान आने पर रोक दी जाती है. मामला इंदौर और महू के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन को लेकर सामने आया है. ऐसा आरोप है कि इसके ड्राइवर रोज समोसा खाने के लिए एक निर्धारित जगह पर ट्रेन रोक देते हैं.

सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन रुकती है और लाइट ब्लू शर्ट पहने एक स्टाफ उतरता है और दुकान से समोसे पैक कराकर तेजी से ट्रेन में चढ़ता है और हाथ में लिए पॉलिथीन अंदर दे देता है. इससे बाद ट्रेन हॉर्न देती है और चल पड़ती है.

यात्रियों को भी मिल जाता है मौका

जब तब तक लोको पायलट स्टाफ के समोसे की पैकिंग होती है तब तक ट्रेन यूं ही खड़ी रहती है. इस बीच यदि ट्रेन के यात्रियों को भी समोसे या चाय पीना होती है तो वह भी होटल पर पहुंच जाते हैं. जहां समोसे की होटल है वहां एक अंडरब्रिज है और ट्रेन की सवारियों के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है. कारण लोको पायलट स्टाफ के साथ कई बार सवारी उतरकर भी चाय नाश्ता और समोसे का आनंद लेने लग जाती है. इस दौरान मौके पर भीड़ लग जाती है.

रोज 10 मिनट ट्रेन रुकने का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इंदौर और महू के बीच चलने वाली यह डेमू ट्रेन कोई एक दिन नहीं बल्कि रोज 10 मिनट के लिए यहां रुकती है. जिससे ट्रेन का लेट होना सामान्य बात है. इधर सोमवार को लोको पायलट स्टाफ का एक सदस्य ट्रेन रोककर समोसे खरीदते हुए और समोसे खरीदने के बाद फिर ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया. वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ तो यह मामला संज्ञान में आया.

'रेलवे ने मामले में दिए जांच के आदेश'

इस मामले में रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार का कहना है, "संबंधित वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है लेकिन प्रथम दृष्टि यह हमारे डिवीजन का प्रतीत होता है. इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं. वही रेलवे के संबंधित विभाग को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया है. इस ट्रेन के बारे में भी जानकारी ली जा रही है. रेलवे प्रशासन ने भी रेलवे स्टाफ की ऐसी मनमानी को लेकर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. रेलवे प्रशासन अब पता लगा रहा है कि यह ट्रेन आखिर वहां कितने दिनों से रुक रही है."

राऊ की कचौड़ी समोसे हैं फेमस

इंदौर के राऊ इलाके में कचोरी-समोसे की कई फेमस दुकान है जहां दूर-दूर से लोग कचोरी खाने आते हैं. इसी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास भी कचोरी-समोसे की प्रसिद्ध दुकान है. इंदौर और महू के बीच नियमित DEMU (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन चलती है. यह सफर लगभग 21 किलोमीटर का है, जिसे तय करने में लगभग एक घंटे का समय लगता है.