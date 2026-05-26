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महू में बीजेपी नेताओं की प्रशासन से डिमांड, सड़क पर नमाज पर लगाएं प्रतिबंध

मंगलवार को इंदौर में अहिल्याबाई जन्मोत्सव को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महू विधायक उषा ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा "सड़क चलने के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं. इसलिए इस बार जुमे की नमाज सड़क पर करने के बजाय मस्जिद में कराई जाए. इसके लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को प्रबंध करने चाहिए."

इंदौर : भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर नमाज नहीं करने दें. क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है. बकरीद के मौके पर जुमे की नमाज इस बार सड़कों पर नहीं करने दें. कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस मामले में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसकी देखादेखी महू में बीजेपी नेताओं ने प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसी व्यवस्था यहां भी बनाएं.

इस मामले में कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि इस बार वैसे भी भीषण गर्मी पड़ रही है. इसलिए सड़क पर नमाज शायद ही संभव हो. बीते दिनों इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने भी योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था "भाजपा नेता सिर्फ इसी तरह के सांप्रदायिक नॉरेटिव स्थापित करने में जुटे रहते हैं. इस बार वैसे भी भीषण गर्मी में कोई भी सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा. सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती. इस तरह के मामले भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं."

देवी अहिल्याबाई का 301वां जन्मोत्सव 28 व 31 मई को

इंदौर के होल्कर राजघराने की शासिका और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्मोत्सव के अवसर पर 4 मातृशक्तियों को अहिल्यादेवी होलकर सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा. समिति का यह 66वां वर्ष है. इस दौरान राजवाड़ा पर सैकड़ों भजन मंडल मान वंदना करेंगे और 108 जोड़े शिव अभिषेक करेंगे. 28 मई 2026 को सायं 06:30 बजे सभागृह में राष्ट्र सेविका समिति की भारती दीदी कुशवाह, क्रान्ति जोशी, माधुरी यादव को अहिल्यादेवी होलकर सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा.

देवी अहिल्या प्रतिमा उ‌द्यान में मुख्य कार्यक्रम

मुख्य कार्यक्रम रविवार 31 मई 2026 को प्रातः 08:00 बजे होगा, जिसमे सैकड़ों भजन मंडल, कला दल, ढोल पथक, बैंड वादकों द्वारा राजवाड़ा के सम्मुख देवी अहिल्या प्रतिमा उ‌द्यान की तीन परिक्रमा कर मान वन्दना अर्पित करेंगे. शहर के गणमान्य अहिल्या भक्त अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.