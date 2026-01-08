ETV Bharat / state

इंदौर MGM अस्पताल की नर्स का कारनामा, काट दिया डेढ़ माह के बच्चे का अंगूठा

इंदौर: देशभर में मध्य प्रदेश का इंदौर चर्चाओं में बना हुआ है. शहर के भागीरथपुरा में जहां दूषित पानी से कई लोगों की मौत हुई. प्रशासन ने 18 की मौत के बाद परिजनों को मुआवजा दिया. वहीं अब इसी शहर से एक और बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसे सुनते ही आपका मन विचलित हो सकता है. इंदौर के एमजीएम (महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज) हॉस्पिटल के चेस्ट वार्ड में एक डेढ़ माह के बच्चे का अंगूठा काट दिया गया.

नर्स ने लापरवाही से काट दिया बच्चे का अंगूठा

पूरा घटनाक्रम बुधवार सुबह इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की है. जहां 24 दिसंबर को बेटमा की रहने वाली महिला अंजू तबीयत खराब होने पर अपने डेढ़ माह के बच्चे को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची. जहां निमोनिया होने पर बच्चे को चेस्ट वार्ड में एडमिट किया गया था. बच्चे की मां अंजू के मुताबिक "रात से बच्चे के हाथ में कुछ सूजन थी, दूसरे दिन सुबह कई बार नर्सों को बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आई. इसके बाद जब एक नर्स आई, तो इंट्राकेथ बदलने के दौरान बच्चे के हाथ में लगी सुई पर लगे टेप को हटाने के लिए कैंची चलाई तो उसका अंगूठा ही काट दिया.