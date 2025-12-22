ETV Bharat / state

इंदौर के MGM कॉलेज में रैगिंग मामले में यू-टर्न, प्रबंधन की जांच के दौरान लेटर बम फुस्स

इंदौर के एमजीएम कॉलेज प्रबंधन ने रैगिंग मामले में सोमवार को नया खुलासा किया. कुछ दिन पहले मिले अज्ञात पत्र को बताया फर्जी.

Indore MGM College ragging
इंदौर के एमजीएम में रैगिंग की शिकायत फर्जी निकली (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : एमजीएम कॉलेज प्रबंधन ने रैगिंग मामले में कई दिन जांच करने के बाद बड़ा खुलासा किया. प्रबंधन का कहना है कि किसी छात्र के साथ रैगिंग नहीं की गई. जो पत्र पिछले दिनों प्रबंधन को मिला था, वह पूरी तरीके से फर्जी है. फर्जी पत्र भेजने वाले व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि कॉलेज को बदनाम करने की साजिश की गई है.

अज्ञात पत्र में रैगिंग की शिकायत

एमजीएम कॉलेज में रैगिंग की शिकायत मिलने के बाद प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित की थी. अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए पत्र में लिखा था "सीनियर्स स्टूडेंट्स जूनियर को अपने निजी फ्लैट पर बुलाते हैं. वहां शराब पिलाते हैं और फिर डांस करवाते हैं. ऐसा नहीं करने पर बेरहमी से मारपीट की जाती है."

एमजीएम कॉलेज के डीन अरविंद धनेरिया (ETV BHARAT)

ये भी लिखा है "कई बार सीनियर्स क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते हैं लेकिन उनसे फील्डिंग कराई जाती है. लेकिन न तो बैटिंग करवाते हैं और न ही बॉलिंग. जब वे फील्डिंग करने से मना करते हैं तो मारपीट की जाती है."

प्रबंधन ने पहले कहा था- छात्रों ने रैगिंग की बात कही

अज्ञात पत्र में लिखी बातों को गंभीरता से लेकर एमजीएम कॉलेज प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित की. इसके बाद सभी जूनियर स्टूडेंट्स के बयान लिए गए. इस दौरान भी जूनियर्स ने इन्हीं बातों का उल्लेख किया. लेकिन दो दिन बाद कॉलेज प्रबंधन ने प्रेस कांफ्रेंस करके साफ किया कि सभी जूनियर स्टूडेंट इस बात से इंकार किया है कि उनके साथ रैगिंग की गई. उन्होंने ये भी कहा कि अज्ञात पत्र किसने भेजा, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

Indore MGM College ragging
इंदौर एमजीएम कॉलेज (ETV BHARAT)

जांच के बाद शिकायत फर्जी होने का दावा

एमजीएम कॉलेज के डीन अरविंद धनेरिया ने कहा "जब जांच की गई तो शिकायत फर्जी पाई गई. ये शिकायत किस व्यक्ति द्वारा की गई, इसकी भी अब जांच की जा रही है. छात्रों को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि कोई भी रैगिंग करता हुआ पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

INDORE RAGGING CASE U TURN
RAGGING COMPLAINT LETTER
MGM COLLEGE INVESTIGATION
MADHYA PRADESH RAGING CASES
INDORE MGM COLLEGE RAGGING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.