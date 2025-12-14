इंदौर से गुजरेगा मध्य प्रदेश का फ्यूचर डेवलपमेंट, बनेंगे स्टार्टअप पार्क और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर
मेट्रोपॉलिटन की राह पर मध्य प्रदेश, 14000 वर्ग किमी से जुड़ेगा पूरा मालवा, लगेंगे 60 हजार सीसीटीवी कैमरे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 11:05 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के भविष्य आधारित विकास की राह अब मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर के रास्ते से होकर गुजरने वाली है. यही वजह है कि मोहन सरकार ने राज्य के समन्वित विकास के लिए इंदौर और भोपाल के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को सबसे पहले विकसित करने के प्लान को हरी झंडी दे दी है.
विकास से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा
रविवार को इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य के विकास की भविष्य आधारित महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई बड़े निर्णय लिए गए. बैठक में जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों ने सहभागी होकर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, उद्योग, शिक्षा, मेट्रोपॉलिटन रिजन, पूर्व एवं पश्चिमी बाईपास, इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्थानीय परिवहन, आईटी, पर्यटन और मास्टर प्लान से जुड़े विषयों पर चर्चा की.
14,000 वर्ग किमी से जुड़ेगा पूरा मालवा
बैठक में इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को भविष्य की दृष्टि से विस्तारित करने का निर्णय लिया गया. भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, नागदा, बदनावर और शाजापुर–मक्सी क्षेत्रों के साथ जोड़कर लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर का मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा, "इस क्षेत्र में 5 से अधिक बड़े रेलवे जंक्शन, 1 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, उज्जैन और रतलाम के भविष्य के एयरपोर्ट, दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे, दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंदौर–मनमाड़ रेल लाइन इन्हें आधार बनाकर इंदौर को देश का बड़ा व्यापार–उद्योग–पर्यटन हब बनाने की योजना है."
लगेंगे 60 हजार सीसीटीवी कैमरे
इंदौर शहर को फ्यूचर रेडी बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्मार्ट सीसीटीवी नेटवर्क स्थापना, उन्नत आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, ई-बस प्रोजेक्ट संचालित करने, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने आदि पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में बताया गया कि जनसहभागिता आधारित सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया जायेगा.
इसके तहत 13690 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां लगभग 60 हजार कैमरे लगाए जाएंगे. इसकी एकीकृत कन्ट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी. बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे. बैठक में बताया गया कि पीएम ई-बस सेवा का संचालन होगा. इसके तहत 270 ई-बसें चलाई जाएगी. यह बसें आगामी मार्च माह से शहर में चलना शुरू हो जाएंगी. इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.
इंदौर में स्टार्टअप पार्क और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन
बैठक के दौरान एमआर-10 के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया गया. बताया गया कि भारत सरकार भी इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने को तैयार है. यह इंदौर को मध्य भारत का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर बनाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, "कन्वेंशन सेंटर को नई दिल्ली के भारत भवन के तर्ज पर विकसित किया जाए." बताया गया कि कन्वेंशन सेंटर की लागत 550 से 600 करोड़ के लगभग है. इसे 3 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. इसका संचालन पीपीपी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है. इसकी इंडोर क्षमता 5 हजार और आउटडोर क्षमता 10 हजार रहेगी.
इंदौर मेट्रो के साथ कई अहम निर्णय पर लगी मुहर
इंदौर मेट्रो ट्रेन के मुख्य हिस्से को पूरी तरह भूमिगत करने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार इसके लिए लगभग 900 करोड़ रुपये का भार वहन करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, "इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा. एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन, रोटरी, लंबाई आदि पर शीघ्र तकनीकी व जनप्रतिनिधियों की बैठक कर अंतिम डिजाइन तय होगी. इसके अलावा बीआरटीएस हटाने के बाद इंदौर के ट्रैफिक के लिए अगले 25 सालों का एकीकृत ट्रैफिक प्लान तैयार होगा."
इसके साथ ही हुकुमचंद मिल परियोजना का क्रियान्वयन जल्द प्रारंभ होगा. शहर की झुग्गी बस्तियों के पूर्ण पुनर्वास के लिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर स्थायी आवास देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में बताया गया कि इसके तहत आगामी 3 वर्षों में डेढ़ लाख घर बनाये जायेंगे. इसके लिये वर्तमान में 10 स्थानों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है.
एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और नए खेल मैदान होंगे विकसित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर खेलों की राजधानी है. इंदौर में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी. यहां एस्ट्रोटर्फ मैदान, नए खेल मैदान और आधुनिक स्पोर्ट्स सुविधाएं विकसित की जाएगी. यह शहर को खेल महाकुंभ और राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का केंद्र बनाएगा, बैठक में इंदौर के विकास को नई गति देने के लिए बताया गया कि शीघ्र ही पश्चिमी और पूर्वी बायपास का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा.
पश्चिमी बाईपास की कुल लम्बाई 68 किलोमीटर रहेगी. इसी तरह पूर्वी बायपास की लम्बाई 83.63 किलोमीटर होगी. बैठक में बायपास के दोनों ओर 543 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन सर्विस रोड़ निर्माण का निर्णय भी लिया जायेगा.मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक के दौरान इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की समीक्षा भी की. उन्होंने इस कॉरिडोर के निर्माण को गति देने के निर्देश दिये. साथ ही उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर अपने पूर्ण स्वरूप में विकसित किया जाये.