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इंदौर में 90 फीट नीचे तूफानी रफ्तार से दौड़ेगी मेट्रो, खुदाई के लिए बीबीएम मशीन तैयार

आधुनिक टनल बोरिंग मशीन से शुरू होने वाली है, निर्माण से पहले बिल्डिंगों व जमीन का सर्वे हुआ पूरा, सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

TBM MACHINE INDORE METRO
इंदौर में 90 फीट नीचे तूफानी रफ्तार से दौड़ेगी मेट्रो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 6:59 AM IST

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इंदौर : मेट्रो के एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ इंदौर मेट्रो को जमीन के 90 फीट नीचे दौड़ाने की तैयारियां तेज हो गई है. इंदौर मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड टनल की खुदाई शुरू होने जा रही है जो जमीन के अंदर 40 फीट से 90 फीट गहराई में खुदेगी. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा इंदौर मेट्रो परियोजना को विस्तार दिया जा रहा है, जिसके चलते मेट्रो रेल परियोजना भूमिगत निर्माण के नए चरण में प्रवेश कर रही है. इंदौर में पहली बार टनल बोरिंग मशीन (TBM) के माध्यम से भूमिगत मेट्रो सुरंग का निर्माण किया जाएगा.

आधुनिक टीबीएम मशीन खोदेगी मेट्रो टनल

पूरी दुनिया में अंडरग्राउंड मेट्रो या रेल रूट बनाने के लिए टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो भूमिगत मेट्रो निर्माण की तेज, प्रभावी और सुरक्षित तकनीकों में से एक है. यहां मिक्स्ड फेस शील्ड टीबीएम (Mixed Face Shield TBM) के माध्यम से लगभग 9 से 28 मीटर की गहराई में सुरंग का निर्माण किया जाएगा. सुरंग का व्यास लगभग 5.8 मीटर होगा. टीबीएम के आगे बढ़ने के साथ–साथ सुरंग के अंदर स्थायी प्रीकास्ट आरसीसी रिंग्स लगाई जाएंगा, जिससे सुरंग को अंदर से मजबूती मिलेगी.

indore bbm machine
खुदाई के लिए तैयार बीबीएम मशीन (Etv Bharat)

इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो का विरोध

मेट्रो के अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट को लेकर पहले से विरोध झेल रही मेट्रो रेल कंपनी को अब शहर के पूर्वी क्षेत्र में अंडरग्राउंड खुदाई शुरू करने से पहले ही विरोध झेलना पड़ रहा है, गोयल नगर क्षेत्र में सॉइल टेस्टिंग के साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरग्राउंड टनल खुदाई के कारण उनके इलाके के 5 से 6000 मकान भूमिगत रूप से प्रभावित होंगे, इसलिए मेट्रो रेल कंपनी को इस तरह के प्लान को लागू करने से पहले स्थानीय लोगों से चर्चा करनी थी, जो टनल खुदाई के कारण प्रभावित होंगे.

इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो का विरोध (Etv Bharat)

विरोध करने वाले रहवासियों ने कहा कि मेट्रो रेल प्रबंधन स्वीकृत नक्शे के साथ उनके घरों के प्रभावित होने की स्थिति मे क्या भरपाई करेगा यह स्पष्ट होना जरूरी है. उन्होंने कहा इस मामले में रहवासियों की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की जा रही है, जिससे अंडरग्राउंड खुदाई के कारण उनके घरों को प्रभावित होने से बचाया जा सके.

निर्माण से पहले ही भवनों की स्थिति का सर्वेक्षण

वहीं, मेट्रो रेल पीआरओ धीरज शुक्ला के मुताबिक, '' भूमिगत निर्माण के दौरान आमजन और आसपास की संरचनाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. सुरंग निर्माण क्षेत्र के आसपास लगभग 30 मीटर के दायरे में आने वाले भवनों का भवन स्थिति सर्वेक्षण किया जाता है. इसके साथ ही जमीन और भवनों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए विस्तृत इंस्ट्रूमेंटेशन स्क्रीम तैयार की गई है. इसके अंतर्गत लगाए जाने वाले सेंसर जमीन अथवा भवनों में होने वाले अत्यंत मामूली बदलाव की भी जानकारी विशेषज्ञों को उपलब्ध कराएंगे. इससे आवश्यकता होने पर समय रहते उचित एक्शन लिए जा सकेंगे. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे शहरों में भी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूमिगत मेट्रो का सफलतापूर्वक निर्माण हुआ है और आगे भी हो रहा है.''

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मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा नागरिकों से आह्वान है कि भूमिगत मेट्रो निर्माण से संबंधित किसी भी भ्रामक, असत्य एवं तथ्यहीन जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे प्रसारित करें. मेट्रो निर्माण से संबंधित प्रमाणिक एवं अधिकृत जानकारी के लिए केवल मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तथा अधिकृत शासकीय माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें. इस मामले में मेट्रो रेल के जनसंपर्क अधिकारी धीरज शुक्ला ने कहा, '' जनसुरक्षा व जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भूमिगत मेट्रो का निर्माण निर्धारित तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जा रहा है.''

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