घर से निकलने से पढ़ लें खबर, बदल गया इंदौर मेट्रो का टाइम, जानें नया शेड्यूल
इंदौर मेट्रो में मकर संक्रांति पर लाए गए कई बदलाव, भोपाल मेट्रो में कुछ हफ्तों में शुरू होगी यह सुविधा, पढ़ें पूरी खबर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 2:36 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के दो शहर अब मेट्रो सिटी की श्रेणी में आ चुके हैं. इंदौर और भोपाल की पटरियों पर धड़ाधड़ मेट्रो दौड़ रही है. बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति पर इंदौर मेट्रो के समय में कुछ परिवर्तन लाए गए हैं. मेट्रो प्रबंधन ने 11 जनवरी को नई समय सारणी जारी कर दी है. इंदौर में मेट्रो ट्रेन गांधीनगर सुपर कॉरिडोर से चलकर मालवीय नगर स्थित रेडिसन स्क्वायर तक का सफर तय करेगी. वहीं मकर संक्रांति पर इंदौर मेट्रो में क्या बदलाव लाए गए हैं, पढ़िए.
इंदौर मेट्रो में आए ये बदलाव
इंदौर और भोपाल मेट्रो को इतने यात्री नहीं मिल रहे हैं. इसलिए बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति से मेट्रो ट्रेन के संचालन में बदलाव किया जा रहा है. यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए मेट्रो का संचालन अब केवल एक फेरे में ही किया जाएगा. जिसके परिचालन का समय अब सिर्फ 25 मिनट का होगा. पहले दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक एक घंटे के अंतराल से ट्रेन का संचालन होता था. अब मेट्रो का संचालन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है.
11 किलोमीटर का ट्रैक तैयार करने का लक्ष्य
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, मेट्रो रेल के संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर (गांधी नगर से मालवीय नगर चौराहा (रेडिसन चौराहे तक निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए समय में बदलाव किया गया है. पूरे ट्रैक यानी 16 स्टेशन तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है. अभी तक मेट्रो का संचालन गांधी नगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक हो रहा है, लेकिन अब 11 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.
एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक ने इंदौर मेट्रो के प्रबंधक के साथ बैठक की. बैठक में कॉरिडोर के तहत आने वाले सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया गया. मेट्रो कॉर्पोरेशन की तैयारी प्रॉयोरिटी कॉरिडोर को जल्द पूरा करने की है. बताया जा रहा है कि 11 किलोमीटर के ट्रैक को फरवरी के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
वहीं लंबे इंतजार के बाद साल 2025 दिसंबर के आखिरी तक भोपाल मेट्रो को भी शुरू कर दिया गया है. 21 दिसंबर 2025 को भोपाल मेट्रो की शुरुआत की गई. जो शुरुआती दौर में सुभाष नगर से एम्स तक 7 किलोमीटर तक चल रही है. इस दौरान 8 स्टेशन पड़ते हैं. भोपाल मेट्रो अभी सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित हो रही है, हालांकि भोपाल मेट्रो का हाल भी इंदौर मेट्रो से कुछ अलग नहीं है. यहां भी मेट्रो को उतनी सवारी नहीं मिल रही है.
भोपाल-इंदौर मेट्रो में शुरू होगी AFC सुविधा
बताया जा रहा है कि अगले कुछ सप्ताह में भोपाल मेट्रो में एएफसी यानि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन लागू हो जाएगा. जबकि इंदौर में 7-8 हफ्तों में डिजिटल टिकट सिस्टम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. डीएमआरसी यानि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीए एक समझौता हुआ है. जिसके तहत यह सुविधाएं शुरू होने जा रही है. एएफसी व डिजिटल टिकट प्रक्रिया में ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है. इस प्रक्रिया में नकद और पेपर टिकट पर निर्भरता कम हो जाती है. जैसे पैसेंजर क्यूआर कोड, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट के जरिए टिकट बुक कर सकता है.