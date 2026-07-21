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इंदौर मेट्रो को नगर निगम ने भेजा 8 करोड़ का बिल, सर्विस के पहले ही लग गया सर्विस चार्ज

इंदौर में मेट्रो सर्विस चालू होने से पहले ही नगर निगम ने भेजा सर्विस चार्ज, थमाया 8 करोड़ का बिल.

Indore Metro service charge
इंदौर मेट्रो को सर्विस के पहले ही लग गया सर्विस चार्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:37 PM IST

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इंदौर: शहर में मेट्रो के शुरू होने का कोई ठिकाना नहीं है, इसके पहले ही नगर निगम ने मेट्रो पर 8 करोड़ रुपए का सेवा शुल्क लगाते हुए नोटिस भेज दिया है. इंदौर में मेट्रो को फिलहाल मेट्रो सुपर कॉरिडोर से लेकर रेडिसन तक से स्टेशन की दूरी पर चलाया जाना है. लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत अभी लंबित है. उसके पहले ही इंदौर नगर निगम ने नियम अनुसार इस सेवा पर लगने वाले सेवा का निर्धारण कर मेट्रो रेल प्रबंधन को 8 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया है.

पूर्व का भी बाकी है सर्विस चार्ज

इंदौर में मेट्रो की सुविधा यात्रियों को मिलने के पहले ही मेट्रो रेल प्रबंधन, नगर निगम के बकायादारों की सूची में शामिल हो गया है. नगर निगम ने मेट्रो प्रबंधन को 8 करोड़ का नोटिस भेजा है. वहीं, इसके पहले नगर निगम के अपर आयुक्त ने मेट्रो रेल प्रबंधन को 31 मई 2025 से कमर्शियल रन के आधार पर सर्विस चार्ज का नोटिस भेजा था, उसे भी अब तक जमा नहीं किया गया है. अब जब नए वित्तीय वर्ष में यह राशि करीब 8 करोड़ हो चुकी है, तो नगर निगम ने वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इंदौर मेट्रो को नगर निगम ने भेजा 8 करोड़ का बिल (ETV Bharat)

'जरूरी सुधार किए जाएंगे, लेकिन मांग बरकरार रहेगी'

इधर इस मामले में इंदौर नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया, "मेट्रो प्रबंधन को नोटिस भेजा गया है. मेट्रो के तरफ से आपत्ति मिलने पर अगर उसमें सुधार करना होगा, तो किया जाएगा अन्यथा हमारी डिमांड बरकरार है."

मेट्रो के सेटअप पर कितना चार्ज?

गांधी नगर डिपो पर 5 करोड़ से ज्यादा मूल सेवा शुल्क है. यह सरचार्ज के साथ राशि 7 करोड़ से अधिक हो जाता है, जबकि 5 चालू स्टेशनों पर करीब 27 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त सेवा प्रभार है. भुगतान नहीं होने पर निगम डिपो और स्टेशनों का अंतिम आकलन करेगा. सभी 17 स्टेशनों का आकलन होने पर करीब 8 करोड़ रुपये की वसूली का अनुमान है.

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