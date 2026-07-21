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इंदौर मेट्रो को नगर निगम ने भेजा 8 करोड़ का बिल, सर्विस के पहले ही लग गया सर्विस चार्ज

इंदौर: शहर में मेट्रो के शुरू होने का कोई ठिकाना नहीं है, इसके पहले ही नगर निगम ने मेट्रो पर 8 करोड़ रुपए का सेवा शुल्क लगाते हुए नोटिस भेज दिया है. इंदौर में मेट्रो को फिलहाल मेट्रो सुपर कॉरिडोर से लेकर रेडिसन तक से स्टेशन की दूरी पर चलाया जाना है. लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत अभी लंबित है. उसके पहले ही इंदौर नगर निगम ने नियम अनुसार इस सेवा पर लगने वाले सेवा का निर्धारण कर मेट्रो रेल प्रबंधन को 8 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया है.

पूर्व का भी बाकी है सर्विस चार्ज

इंदौर में मेट्रो की सुविधा यात्रियों को मिलने के पहले ही मेट्रो रेल प्रबंधन, नगर निगम के बकायादारों की सूची में शामिल हो गया है. नगर निगम ने मेट्रो प्रबंधन को 8 करोड़ का नोटिस भेजा है. वहीं, इसके पहले नगर निगम के अपर आयुक्त ने मेट्रो रेल प्रबंधन को 31 मई 2025 से कमर्शियल रन के आधार पर सर्विस चार्ज का नोटिस भेजा था, उसे भी अब तक जमा नहीं किया गया है. अब जब नए वित्तीय वर्ष में यह राशि करीब 8 करोड़ हो चुकी है, तो नगर निगम ने वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है.