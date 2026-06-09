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इंदौर में 21 जून से शुरू होगा मेट्रो का कमर्शियल रन, हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन

भारी भरकम खर्च के बावजूद यात्रियों के लिहाज से अनुपयोगी रही इंदौर मेट्रो ट्रेन में अब कमर्शियल रन शुरू होने जा रहा है. जिसके तहत 21 जून से यात्री इसमें सफर कर सकेंगे. पहले मेट्रो के दूसरे फेज का लोकार्पण 18 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन अब इसके 20 तारीख को होने की संभावना जताई जा रही है. इसके अगले दिन से लोगों को इसमें यात्रा की सुविधा मिल सकेगी.

इंदौर: प्री-वेडिंग शूट और बर्थडे पार्टी के काम आने वाली मेट्रो का अब कमर्शियल रन शुरू हो सकेगा. दूसरे चरण के तहत इंदौर में लोग मेट्रो से 17 किलोमीटर का सफर तय कर सकेंगे. एयरपोर्ट और विजयनगर स्थित रेडिसन होटल के बीच आवागमन करने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा. इसके साथ ही मेट्रो के आगामी चरणों पर तेजी से काम जारी है.

इंदौर में मेट्रों के दूसरे फेज का 20 जून को लोकार्पण (ETV Bharat)

लोकार्पण के बाद जनता के सेवा में होगा मेट्रो

मेट्रो के दूसरे चरण के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है. लोकार्पण के बाद दूसरे चरण को जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा. जिससे यात्रियों को मेट्रो की विस्तारित सुविधा का लाभ मिल सकेगा.

15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी मेट्रो

मेट्रो रेल कंपनी ने गांधीनगर से लेकर रेडिसन चौराहे तक इसे चलाने की तैयारी की है. जिसको लेकर सभी तकनीकी पहलू की जांच की जा रही है. इसके अलावा नए रूट के लिए मेट्रो में किराए के निर्धारण की प्रक्रिया भी चल रही है. वहीं, जो ट्रेन के बोगियों की संख्या करीब 25 बताई जा रही है. वहीं, एक दूसरे ट्रेन के बीच 15 मिनट का अंतराल रहेगा.

प्री वेडिंग शूट से भी नहीं बढ़ा आय

सांसद शंकर लालवानी ने बताया, "इंदौर में दूसरे चरण के शुभारंभ के बाद, 31 किलोमीटर की मेट्रो रिंग पर काम किया जाएगा. कुछ स्थानों पर अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई का काम भी चालू हो गया है. जिसके 2028 में पूरे होने के आसार हैं. वर्तमान में प्रतिदिन 1 घंटे ही मेट्रो का संचालन होता है. इस दौरान भी बहुत कम ही लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए रेल कंपनी ने सेलिब्रेशन ऑन व्हील नामक योजना के जरिए मेट्रो में प्री-वेडिंग शूट और बर्थडे पार्टी जैसे आयोजनों की शुरुआत की थी. लेकिन मेट्रो की आय पर उसका भी कोई व्यापक असर नहीं दिख रहा है."