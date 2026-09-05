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इंदौर में मेट्रो का शुभारंभ, कम कीमत में 17 किलोमीटर तक का सफर होगा आसान

इंदौर में मेट्रो के द्वितीय चरण का शुभारंभ, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई हरी झंडी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

INDORE METRO INAUGURATED
इंदौर में मेट्रो के द्वितीय चरण का शुभारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 9:13 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश में सबसे तेज परिवहन की सौगात के साथ शनिवार को इंदौर के मेट्रो के द्वितीय चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया. इसके इसके बाद उन्होंने बापट स्टेशन से गांधी नगर के लिए मेट्रो में सफर भी किया.

'तेज, सुगम और आधुनिक परिवहन की सुविधा'

शुभारंभ समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहा, "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजनरी नेतृत्व में इंदौर विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है. इसी विकास यात्रा में शहर की कनेक्टिविटी को एक और बड़ी सौगात मिली है. सुपर कॉरिडोर-3 से मालवीय नगर चौराहा तक इंदौर मेट्रो रेल सेवा के शुभारंभ से शहरवासियों को तेज, सुगम और आधुनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी. यह मेट्रो सेवा न सिर्फ इंदौर की रफ्तार को नई गति देगी, बल्कि शहर के विकास और भविष्य की संभावनाओं को भी नई दिशा प्रदान करेगी."

तेज, सुगम और आधुनिक परिवहन की सुविधा (ETV Bharat)

'भविष्य के विस्तार की दिशा में काम तेज'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया, "यह अभी शुरुआत है और आने वाले समय में मेट्रो नेटवर्क को लगातार विस्तारित किया जाएगा. कुछ हिस्सों में काम पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सरकार ने भविष्य के विस्तार की दिशा में काम तेज कर दिया है. इसके बाद करीब 17 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो सेवा का दायरा और बढ़ेगा. "

इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, "मेट्रो आने वाले वर्षों में इंदौर के परिवहन तंत्र की अहम कड़ी और शहर की भाग्य रेखा साबित होगी. आने वाले समय में मेट्रो को महू, देवास, उज्जैन और पीथमपुर तक ले जाने की दिशा में भी काम किया जाएगा. जरूरत और यात्री संख्या के अनुसार नेटवर्क का विस्तार आगे भी जारी रहेगा."

MOHAN YADAV INDORE
मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया शुभारंभ (ETV Bharat)

उद्घाटन के बाद रविवार से मेट्रो सेवा शुरू

आज औपचारिक उद्घाटन के बाद 6 सितंबर 2026 से यह सेवा आम यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी. 2850 करोड़ की लागत से तैयार 31.15 किलोमीटर में से 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरडोर में रविवार से मेट्रो दौड़ने लगेगी. मेट्रो की पहली ट्रेन दोनों छोरों से प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे रवाना होगी, जबकि अंतिम ट्रेन शाम 7:00 बजे प्रस्थान करेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए हर 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध रहेगी तथा प्रतिदिन 80 से अधिक फेरे संचालित किए जाएंगे.

लगभग 17 किलोमीटर तक हुआ मेट्रो एक्सटेंशन

वर्तमान में इंदौर मेट्रो का संचालन गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर-3 तक लगभग 6 किलोमीटर के मार्ग पर किया जा रहा है. सेवा विस्तार के बाद अब मेट्रो गांधीनगर से मालवीय नगर चौराहा तक लगभग 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संचालित होगी. विस्तारित कॉरिडोर में कुल 16 स्टेशनों से यात्रियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे शहर के प्रमुख व्यावसायिक व आवासीय क्षेत्रों के बीच यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी.

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