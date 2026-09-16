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इंदौर मेट्रो का रूटीन शेड्यूल जारी, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हर 15 मिनट में ट्रेन

इंदौर मेट्रो ट्रेन का रूटीन शेड्यूल जारी ( ETV BHARAT )