ETV Bharat / state

इंदौर मेट्रो का रूटीन शेड्यूल जारी, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हर 15 मिनट में ट्रेन

इंदौर में सुपर कॉरिडोर से रेडिएशन होटल तक 17 किमी के प्रायोरिटी कॉरडोर में 16 स्टेशन. किराया सूची फिक्स. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

Indore Metro Schedule
इंदौर मेट्रो ट्रेन का रूटीन शेड्यूल जारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 12:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : इदौर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत औपचारिक रूप से 6 सितंबर को किए जाने के साथ ही येलो लाइन ट्रेन का मूवमेंट शुरू हो गया है. इंदौर एयरपोर्ट के पास स्थित सुपर कॉरिडोर से रेडिएशन होटल तक 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरडोर में 16 स्टेशनों को कवर करते हुए मेट्रो को चलाया जा रहा है. मालवीय नगर, विजय नगर के अलावा सुखलीया और उज्जैन रोड क्षेत्र के यात्रियों के लिए ये बड़ा तोहफा है.

फिलहाल मैक्सिमम किराया 80 रुपये

सुपर कॉरिडोर होते हुए एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से विजयनगर क्षेत्र की ओर बड़ी संख्या में लोग रोजाना सफर करते हैं, उनके लिए मेट्रो किसी सौगात से काम नहीं है. मेट्रो रेल का किराया भी फिक्स कर दियागया है. न्यूनतम किराया ₹20 है, जो प्रति किलोमीटर करीब साढ़े 4 रुपये के हिसाब से तय किया गया है. जो यात्री पूरे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सफर करते हुए रेडिएशन होटल से सुपर कॉरिडोर जाना चाहते हैं, उन्हें मेट्रो में सफर के लिए ₹80 का किराया देना पड़ेगा. नियमित यात्रियों को कुछ रियायत भी दी गई है.

Indore Metro Schedule
इंदौर में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हर 15 मिनट में मेट्रो ट्रेन (ETV BHARAT)

इस प्रकार देना होगा किराया

मेट्रो रेल कंपनी ने न्यूनतम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का कराया ₹20, इसी प्रकार स्टेशन क्रमांक एक से 5 तक जाने का किराया 30 रुपए, स्टेशन क्रमांक 6 से 8 तक जाने का किराया₹40 और स्टेशन क्रमांक 11 तक जाने का किराया₹50 और 12 से 14 तक जाने का किराया ₹60 तय किया है. पहले स्टेशन से आखरी स्टेशन तक जाने के लिए₹80 किराया निर्धारित किया गया है.

समय सारणी के अनुसार ट्रेन सुबह 9:00 बजे से हर 15 मिनट में शाम 7:00 बजे तक चलेगी. हालांकि शुरुआती दौर में ट्रेन की स्पीड थोड़ी है लेकिन फिर भी धीरे-धीरे ट्रेन में यात्री संख्या बढ़ रही है. मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारियों को मुताबिक मेट्रो के प्रतिदिन 70 फेरे लगाए जाएंगे.

अंडरग्राउंड कॉरिडोर पर काम जारी

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2 हजार 850 करोड़ रुपये की लागत से सुपर कॉरिडोर-3 से मालवीय नगर तक मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिसे इंदौर के अन्य इलाकों के लिए विस्तारित किया जा रहा है. हालांकि अब मेट्रो को अंडरग्राउंड कॉरिडोर में चलने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है. इसी प्रकार इंदौर के बाद इंदौर से उज्जैन के लिए भी मेट्रो के विस्तार की तैयारी की जा रही है.

TAGGED:

INDORE METRO SCHEDULE
INDORE METRO 15 MINUTES
METRO FARE DETAILS
MP METRO RAIL CORPORATION
MADHYA PRADESH METRO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.