ETV Bharat / state

साल भर बाद भी मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री, यात्रियों के लिए डिस्काउंट के साथ रेड कारपेट फैसिलिटी

साल भर बाद भी मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल चलाने के लिए भारी भरकम राशि खर्च करने के बावजूद ट्रेन को यात्री नहीं मिलने के कारण सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है. सरकार अब मेट्रो प्रोजेक्ट की लगातार समीक्षा के साथ यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस कर रही है. मंगलवार को मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक कर यात्रियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं.

साल भर बाद भी मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री मध्य प्रदेश में शहरी परिवहन को आधुनिक रूप देने के लिए सबसे पहले 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस येलो लाइन मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था, वह यात्री संख्या के हिसाब से साल भर बाद भी गति नहीं पकड़ पाई है. फिलहाल स्थिति यह है कि 17 किलोमीटर के कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन दिन भर में 70 फेरे दोनों और से लगा रही है. हर फेरे में ट्रेन की यात्री संख्या 980 है लेकिन इन ट्रेन में सफर करने वाले यात्री ट्रेन की यात्री क्षमता के एक चौथाई भी नहीं हैं. अधिकांश फेरों के दौरान ट्रेन खाली चलानी पड़ रही है.