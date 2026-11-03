साल भर बाद भी मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री, यात्रियों के लिए डिस्काउंट के साथ रेड कारपेट फैसिलिटी
17 किलोमीटर के कॉरिडोर में इंदौर मेट्रो दिन भर में लगा रही 70 फेरे. 2500 से 3000 यात्री कर रहे सफर. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:05 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल चलाने के लिए भारी भरकम राशि खर्च करने के बावजूद ट्रेन को यात्री नहीं मिलने के कारण सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है. सरकार अब मेट्रो प्रोजेक्ट की लगातार समीक्षा के साथ यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस कर रही है. मंगलवार को मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक कर यात्रियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं.
साल भर बाद भी मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री
मध्य प्रदेश में शहरी परिवहन को आधुनिक रूप देने के लिए सबसे पहले 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस येलो लाइन मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था, वह यात्री संख्या के हिसाब से साल भर बाद भी गति नहीं पकड़ पाई है. फिलहाल स्थिति यह है कि 17 किलोमीटर के कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन दिन भर में 70 फेरे दोनों और से लगा रही है. हर फेरे में ट्रेन की यात्री संख्या 980 है लेकिन इन ट्रेन में सफर करने वाले यात्री ट्रेन की यात्री क्षमता के एक चौथाई भी नहीं हैं. अधिकांश फेरों के दौरान ट्रेन खाली चलानी पड़ रही है.
दिन भर में 2500 से 3000 यात्री कर रहे सफर
मेट्रो ट्रेन में इन दिनों दिन भर में 2500 से 3000 यात्री ही सफर कर रहे हैं. रविवार को यात्रियों की संख्या कुछ बढ़ जाती है लेकिन बाकी के 6 दिनों में स्थिति यही बनी रहती है. फिलहाल प्रायोरिटी कॉरिडोर पर हर 15 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन उपलब्ध है, जो सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक चलाई जा रही थी लेकिन अब इसका समय बढ़ाते हुए रात 9:30 बजे तक कर दिया गया है. वहीं मेट्रो रेल कंपनी ने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए भी न्यूनतम किराया 20 रुपए निर्धारित किया है.
लगातार बढ़ रही है मेट्रो की लागत
मेट्रो ट्रेन की लागत शुरुआती चरण में करीब 12000 से 15000 करोड़ आंकी गई थी लेकिन प्रोजेक्ट के अमल में आने पर लगातार बढ़ते खर्चों के चलते अब इसकी लागत 19472 करोड़ रुपए हो चुकी है. राज्य की मोहन यादव सरकार ने जून 2026 में मंजूरी दी है, इस स्थिति के बावजूद मेट्रो पर बढ़ते खर्च और घाटी यात्री संख्या के चलते सरकार खुद इस स्थिति को लेकर चिंतित है.
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया, "मंगलवार को मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने इंदौर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करके मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने के साथ कॉरिडोर के आसपास जन सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं."
31 दिसंबर तक फेस्टिवल डिस्काउंट
इंदौर मेट्रो में गांधीनगर से लेकर मालवीय नगर तक 17 स्टेशनों के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर में यात्री मेट्रो रेल यात्रा कर सकें, इसके लिए मेट्रो रेल कंपनी ने टिकट में डिस्काउंट भी ऑफर किया है जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगा. इस ऑफर के तहत रिटर्न टिकट पर 30% का डिस्काउंट और ग्रुप में टिकट लेने पर 35 परसेंट तक का डिस्काउंट है. इसके अलावा अग्रिम रूप से वॉलेट रिचार्ज करने पर बोनस के रूप में 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा फिलहाल हर टिकट पर 25 परसेंट की छूट दी जा रही है.
स्टेशनों पर धूल का अंबार
स्वच्छ शहर की मेट्रो में यात्री संख्या नहीं बढ़ने और लगातार खर्च के बढ़ने के कारण सफाई के लिए निर्धारित एजेंसी भी खाना पूर्ति कर रही हैं. स्थानीय कर्मचारी बताते हैं कि प्रॉपर ऑपरेशन शुरू होने के बाद ही सफाई की मशीन आएगी. जिसके कारण स्टेशन को साफ रखा जा सकेगा, फिलहाल कुछ महिला कर्मचारी आती हैं वह जितनी सफाई कर सकती हैं, उतनी करके चली जाती हैं. ऐसी स्थिति में स्टेशनों पर गंदगी बढ़ रही है.
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अधिकांश एस्केलेटर बंद, पीने का पानी नहीं
इंदौर मेट्रो के यात्रियों के लिए लगाए गए एस्केलेटर सिस्टम अधिकांश समय बंद रहते हैं. इसके अलावा स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहीं मेट्रो के अंदर भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होने से ट्रेन में अंदर धूल जमी रहती है. इसके अलावा यदि किसी यात्री की एक ट्रेन मिस होती है तो इस टिकट से अगली ट्रेन के लिए संबंधित यात्री को फिर 45 मिनट तक का इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि कई बार 15 मिनट के अंतराल का समय 3 गुना तक बढ़ जाता है.