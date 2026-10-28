ETV Bharat / state

इंदौर में तोतों का आशियाना उजड़ा, सुबह काम पर निकले 5 हजार पक्षी, शाम को लौटे तो बेघर

मेट्रो के लिए काटे 200 पेड़, 5 हजार पक्षियों का आशियाना उजड़ा ( ETV BHARAT )

इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ इंदौर के आदेश पर मेट्रो स्टेशन के लिए मिली जमीन रानी सहाय पर काम शुरू हो गया है. रीगल चौराहे और रानी सराय में करीब 200 पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया है. इन्हीं पेड़ों पर 5 हजार तोतों का कई सालों से आशियाना था. पेड़ कटने के बाद शाम को जब तोते पहुंचे तो मैदान साफ था.

मेट्रो स्टेशन के लिए पेड़ों की कटाई