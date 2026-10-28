इंदौर में तोतों का आशियाना उजड़ा, सुबह काम पर निकले 5 हजार पक्षी, शाम को लौटे तो बेघर
इंदौर मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान 200 हरे-भरे पेड़ कटना शुरू. पेड़ों पर रहने वाले तोते आसमां में मंडराए. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:16 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ इंदौर के आदेश पर मेट्रो स्टेशन के लिए मिली जमीन रानी सहाय पर काम शुरू हो गया है. रीगल चौराहे और रानी सराय में करीब 200 पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया है. इन्हीं पेड़ों पर 5 हजार तोतों का कई सालों से आशियाना था. पेड़ कटने के बाद शाम को जब तोते पहुंचे तो मैदान साफ था.
मेट्रो स्टेशन के लिए पेड़ों की कटाई
इंदौर हाई कोर्ट में रीगल चौराहे पर मौजूद 200 पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेट्रो कंपनी को स्टेशन विस्तार करने के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी. इसके बाद रानी सराय में मौजूद पेड़ों की कटाई शुरू हुई. कोर्ट में याचिकाकर्ता पदम श्री भालू मोढ़े के एडवोकेट अभिनव पी धनोतकर ने बर्ड एक्सपर्ट अजय गाड़ीकर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा "इन पेड़ों पर प्रतिदिन करीब करीब 5000 पक्षी आश्रय लेते हैं. सुबह भोजन की तलाश में निकलने वाले ये पक्षी शाम को लौटते हैं." हालांकि पक्षियों के इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
कटाई के दौरान पक्षी विशेषज्ञों की सलाह लें
याचिका में कहा गया "पेड़ों की कटाई से पक्षियों के प्राकृतिक आवास पर असर पड़ेगा." पेड़ों की कटाई से पहले पक्षी विशेषज्ञ की राय नहीं लिए जाने का मुद्दा उठाया गया. हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई चरणबद्ध तरीके से बर्ड एक्सपर्ट की निगरानी में करने के आदेश दिए. एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने पेड़ों के ट्रांसप्लांट की सफलता पर सवाल उठाए. उनके अनुसार उपलब्ध आंकड़ों में इसकी सफलता दर कम बताई गई है.
- इंदौर मेट्रो के लिए उजड़ेगा हजारों तोतों का घर या बचेगा आशियाना, एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई
- इंदौर मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड खुदाई शुरू, थाईलैंड की आधुनिक तकनीक से आकार लेगी सुरंग
आकाश में मंडराते रहे पक्षी
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नए पौधों को बड़े होकर पर्याप्त पर्यावरण लाभ देने में वर्षों लग सकते हैं और पुराने पेड़ों की पारिस्थितिक भूमिका की तत्काल भरपाई संभव नहीं है. पेड़ों की कटाई के बाद रीगल और रानी सहाय पर रहने वाले पक्षी सुबह पेड़ों से उड़े लेकिन शाम को जब वह लौटे तो वह पेड़ कट चुके थे. पक्षियों को आकाश में ही मंडराते देखा गया.