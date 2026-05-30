पेड़ों पर आबाद होगी तोतों की बस्ती या चलेगी मेट्रो की बयार! हाईकोर्ट करेगा फ्यूचर फिक्स
इंदौर में रीगल चौराहे पर सैकड़ों पेड़ों पर तोतों का आशियाना. मेट्रो स्टेशन के लिए पेड़ हटाने का फैसला लेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : May 30, 2026 at 11:57 AM IST
इंदौर : इंदौर शहर में मेट्रो के तहत निर्माण कार्य तेज है. पुराने एसपी ऑफिस रीगल चौराहे पर भी मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस चौराहे पर बड़ी मात्रा में पेड़ मौजूद हैं. जहां पर हजारों की संख्या में तोते रहते हैं. अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो तोतों का आशियाना उजड़ जाएगा. इस मुद्दे को लेकर एक सामाजिक संस्था ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की. कोर्ट ने स्टे दे दिया. इस मामले में गर्मी के अवकाश के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.
फिलहाल पेड़ों को काटने पर स्टे
इंदौर में विकास के नाम पर अलग-अलग क्षेत्रों में रोजाना पेड़ों की कटाई हो रही है. इसी कड़ी में इंदौर के रीगल चौराहे पर मौजूद बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की तैयारी है. पेड़ों को काटने के विरोध में कई संगठन मैदान में हैं. एक संगठन ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. हाई कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने जानकारी दी कि जिन पेड़ों की कटाई रीगल चौराहे पर की जानी है, वहां बड़ी मात्रा में तोते रहते हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पेड़ काटने पर स्टे दे दिया.
हाई पॉवर कमेटी ने दी पेड़ों को काटने की परमिशन
हाई पॉवर कमेटी ने पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी है. मेट्रो प्रबंधन द्वारा हाई पॉवर कमेटी के समक्ष तर्क रखा गया कि जिन पेड़ों को काटने से रोका जा रहा है, उन पेड़ों पर बैठने वाले तोते देर रात निर्माण कार्य होने के चलते मशीनों की आवाज से डरकर वहां से पलायन कर चुके हैं. इसी आधार पर हाई पॉवर कमेटी ने मेट्रो प्रबंधन को पेड़ों की कटाई की अनुमति दी है.
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पेड़ों को काटने का विरोध बढ़ा
संगठन का कहना है कि रीगल चौराहे पर सैकड़ों पेड़ कटने से हजारों तोतों का निवास खत्म हो जाएगा. वैसे भी पर्यावरण के मद्देनजर पेड़ों को काटना गलत है. भले ही ये दावा किया जाए कि पेड़ कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएंगे या इनके बदले इतने ही पौधे कहीं और लगा दिए जाएंगे. लेकिन ऐसे दावे हकीकत से काफी दूर केवल कागजी होते हैं. शहरों को कांक्रीट का जंगल बना दिया जा रहा है. इससे पर्यावरण प्रेमियों के साथ ही शहरवासियों में रोष है.