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पेड़ों पर आबाद होगी तोतों की बस्ती या चलेगी मेट्रो की बयार! हाईकोर्ट करेगा फ्यूचर फिक्स

मेट्रो के लिए कटेंगे सैकड़ों पेड़, तोतों के आशियाने पर संकट ( ETV BHARAT )