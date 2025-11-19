ETV Bharat / state

इंदौर मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की प्लानिंग नहीं, नाराज कैलाश विजयवर्गीय ने लगाई फटकार

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को मेट्रो के कामकाज का निरीक्षण करने पहुंचे. इस बीच उन्हें पता चला इंदौर मेट्रो के पूरे कॉरिडोर के बीच मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की कोई प्लानिंग ही नहीं है. ऐसी स्थिति में मेट्रो में सफर करने वाले लोग भविष्य में अपने वाहन कहां खड़े करके मेट्रो में बैठ पाएंगे यह है तय ही नहीं किया गया. जिसे लेकर मेट्रो रेल कंपनी के अधिकारी बिना प्लानिंग के काम करने को लेकर कटघरे में खड़े नजर आए. इसके अलावा इंदौर में मेट्रो के लिए जो प्रायोरिटी कॉरिडोर तैयार किया गया उस कॉरिडोर में 6 स्टेशन है लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि किस स्टेशन के बीच कितनी दूरी रहेगी यह तय ही नहीं किया गया.

इंदौर: मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को मेट्रो, नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन मेट्रो लाइन का निरीक्षण किया. इस दौरान निर्माण कार्य का अवलोकन करने के दौरान उन्हें कई तरह की खामियां नजर आई. मेट्रो के अधिकारी पूरे रूट में पार्किंग बनाना ही भूल गए. 6 स्टेशनों के बीच कितनी दूरी रहेगी यह भी तय नहीं किया गया है. ऐसी ही कई खामियों को देखकर अधिकारियों पर नाराज हुए और उन्हें दुरस्त करने के दिशा निर्देश दिए.

'पार्किंग नहीं बनाना बड़ी मिस्टेक'

निर्माणाधीन मेट्रो लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "कि मेट्रो, नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया जा रहा है. निर्माण कार्य के दौरान कई खामियां और परेशानियां सामने आईं हैं. इस दौरान कई जगहों पर मेट्रो स्टेशन बन जाने के बाद पार्किंग की समस्या से भी कुछ लोगों के द्वारा अवगत करवाया गया है. पार्किंग की प्लानिंग नहीं करना मेट्रो को डिजाइन करने वालों की बड़ी मिस्टेक है. अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी समस्याओं पर विचार कर प्लानिंग की जा रही है."

कैलाश विजयवर्गीय ने किए सवाल-जवाब

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग की किस तरह की व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर भी अधिकारियों से सवाल जवाब किए. इंदौर के गांधीनगर स्थित मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर मेट्रो के अधिकारियों को ऐसी गलतियां करने पर फटकार भी लगाई. कई जगह रेल लाइन के नीचे से पानी गिरने जैसी कई समस्याओं को देखते हुए अधिकारियों को इन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

रोबोट चौराहे के आगे 2024 से काम बंद

मेट्रे के दूसरे चरण के कॉरिडोर जिसमें रेडिसन से लेकर रोबोट चौराहे तक का जो ट्रैक तैयार किया गया है, उसके आगे मेट्रो भूमिगत जाएगी या रोड के बीच में से जाएगी, यह मेट्रो रेल कंपनी तय ही नहीं कर पाई. लिहाजा 2024 से यहां पर ट्रैक निर्माण का काम बंद पड़ा है. कुछ माह पहले भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर व्यवस्थित प्लानिंग नहीं करने पर फटकार लगाई थी. इसके बाद तय किया गया था कि शहर में अब मेट्रो अंडरग्राउंड ही चलेगी.

मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लोग अब जमीन देने तैयार नहीं

मेट्रो ट्रैक के आसपास जिन लोगों या विभागों की जमीन है. उनसे समन्वय करके मेट्रो की गंभीर गलतियों के सुधार के प्रयास हो रहे हैं. इसी स्थिति के चलते अब शहर के लोग मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए न तो अपनी जमीन देने को तैयार हैं और न ही वे अपने इलाके में कोई स्टेशन या स्ट्रक्चर ही बनाने देने को तैयार हैं. बीते दिनों मल्हारगंज क्षेत्र में मेट्रो के अधिकारियों को जनता के विरोध के चलते उल्टे पैर लौटना पड़ा था. इतना ही नहीं वहां लोग अब मेट्रो के अधिकारियों को मिट्टी परीक्षण के लिए भी क्षेत्र में घुसने देना नहीं चाहते.

मेट्रो रेल कंपनी कर रही मेट्रो का निर्माण

मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल का निर्माण दिल्ली स्थित मेट्रो रेल कंपनी द्वारा किया जा रहा है, हालांकि राज्य में इसके लिए मध्य प्रदेश रेल कंपनी का निर्माण किया गया है. सबसे पहले 31 मई को 6 किलोमीटर के दायरे में चलाने के लिए मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था. इंदौर में फिलहाल 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो चलाई जा रही है.

इंदौर में मेट्रो की कुल लंबाई 31.32 किलोमीटर है, जिसकी लागत करीब 1520 करोड़ है. पहले चरण में सुपर कॉरिडोर से होटल रेडिसन की ओर 6 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 7500 करोड़ है. इस कॉरिडोर में 5 स्टेशन हैं. इस कॉरिडोर में 31 मई को संचालन शुरू किया जा चुका है, जबकि रेडिएशन चौराहे से रोबोट चौराहे तक

ट्रैक बनने के बाद ट्रैक को भूमिगत रूप से आगे बढ़ाने की प्लानिंग की गई है.