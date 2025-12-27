ETV Bharat / state

इंदौर मेट्रो के लिए रानी सराय में पेड़ों को काटने की तैयारी, पक्षियों के घरौंदे बचाने सड़कों पर उतरे लोग

इंदौर मेट्रो के 16 किमी के नए ट्रैक के लिए कटेंगे हजारों पेड़. सामाजिक संगठनों ने मेट्रो के लिए पेड़ों को काटने का किया विरोध.

Indore Metro old trees cut
मेट्रो के लिए पेड़ों को काटने का विरोध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 8:07 PM IST

इंदौर: मेट्रो रेल परियोजना के पहले 6 किलोमीटर के सफल संचालन के बाद अब 16 किलोमीटर के नए ट्रैक का काम तेजी से चल रहा है. इस दायरे में रानी सराय का इलाका भी शामिल है. यह पूरा हरा-भरा क्षेत्र है और यहां अब हजारों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी हो रही है. यहां लगे सैकड़ों पेड़ों पर पक्षियों का घरौंदा है और इनमें हजारों तोते और अन्य पक्षी रहते हैं. मेट्रो के लिए पेड़ काटने के विरोध में जनहित पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है.

मेट्रो के लिए रानी सराय क्षेत्र में पेड़ों को काटने की तैयारी

इंदौर के रीगल चौराहे पर स्थित रानी सराय, पुलिस मुख्यालय परिसर में मौजूद सालों पुराने पेड़ केवल लकड़ी का ढांचा नहीं हैं, बल्कि हजारों तोतों और पक्षियों का सुरक्षित घर है. प्रतिदिन सुबह और शाम को यह इलाका पक्षियों की चहचहाहट से जीवंत हो उठता है. तोते, कबूतर और कई दुर्लभ प्रजातियां यहां पीढ़ियों से रह रही हैं लेकिन अब पक्षियों की यह आराम गाह मेट्रो स्टेशन की भेंट चढ़ने वाली है. यहीं पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, एग्जिट-एंट्री पॉइंट, पार्किंग और कॉमर्शियल स्ट्रक्चर बनाया जाना है. इन सबके लिए रानी सराय क्षेत्र का बड़ा हिस्सा उजाड़ने की तैयारी है.

मेट्रो के लिए रानी सराय क्षेत्र में पेड़ों को काटने की तैयारी (ETV Bharat)

मेट्रो के लिए पेड़ों को काटने का विरोध

मेट्रो के लिए पेड़ काटने के विरोध में सामाजिक संगठन सड़क पर उतर आए हैं. जनहित पार्टी के अध्यक्ष अभय जैन ने बताया कि "शहर में मेट्रो परियोजना के नाम पर अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है. इस बीच शहर के हृदय क्षेत्र रीगल चौराहे के उन हजारों पेड़ों को काटने की तैयारी हो रही है. जिसके विरोध में जनहित पार्टी आंदोलन कर रही है."

उन्होंने कहा कि "मेट्रो का विरोध नहीं किया जा रहा है. मेट्रो लाइन को शहर की जगह आउट एरिया में डालना चाहिए. शहर के लिए इन पेड़ों को बचाने की जरुरत है. निर्माण सामग्री पहले ही यहां जमा की जा चुकी है और जल्द ही अंडरग्राउंड खुदाई शुरू होने वाली है. यदि सालों पुराने पेड़ों की कटाई होगी तो तोतों और पक्षियों के घोंसले मिट्टी में मिल जाएंगे. इसके साथ ही शहर में प्रदूषण और स्वच्छ हवा के लिए पेड़ जरुरी हैं."

'पर्यावरण संतुलन में पक्षियों की अहम भूमिका'

संस्था नेचर वॉलंटियर्स के पक्षी विशेषज्ञ भालू मोंडे ने बताया कि "इंसान ने पक्षियों को अनुपयोगी समझ लिया है जबकि जंगलों और पर्यावरण के संतुलन में उनकी अहम भूमिका है. तोते सूखे और हरे-भरे दोनों तरह के पेड़ों पर अपना आशियाने बनाते हैं. अगर उनके घर उजड़ते हैं, तो नए सिरे से विस्थापन के लिए बड़े पैमाने पर फलदार पेड़ लगाने होंगे.

इसी क्षेत्र में करुणा सागर संस्था ने पक्षियों के लिए पेड़ों पर मिट्टी के मटकों से घोंसले बनवाए थे, ताकि वे हर मौसम में सुरक्षित रह सकें. वर्षों की मेहनत से यहां एक छोटी-सी पक्षी कॉलोनी बसाई गई लेकिन मेट्रो के अलाइनमेंट में आते ही यह पूरी व्यवस्था टूटने के कगार पर है. इसका विरोध जरुरी है."

नेचर संस्था के सदस्य राजू सागर का कहना है कि "मेट्रो प्रबंधन को इस विषय में अवगत कराया जाएगा ताकि पक्षियों को वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट किया जा सके." इधर इस मामले में मेट्रो रेल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु ग्रोवर का कहना है कि "इस मामले में पता करवा रहे हैं कि मौके पर मेट्रो के निर्माण के बाद क्या सीन बनेगा."

