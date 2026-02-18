ETV Bharat / state

इंदौर मेट्रो को बता दिया खिलौना, नहीं मिल रही सवारी, उपयोगिता पर इस वजह से उठने लगे सवाल

2013 में जब इंदौर मेट्रो को लेकर प्लानिंग शुरू हुई थी तब इसे देवास नाका से पाटनीपुरा रेलवे स्टेशन और फूटी कोठी तक चलाने का प्रस्ताव था. इसी प्रकार मेट्रो को दूसरे चरण में एयरपोर्ट से शुरू होकर रेलवे स्टेशन और बिचोली मरदाना तक ले जाना था, लेकिन बाद में इसके रूट में बदलाव कर इसे उज्जैन रोड से विजयनगर से घूमकर एमजी रोड और फिर राजेंद्र नगर ले जाने की प्लानिंग हुई, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

इंदौर: मध्य प्रदेश की पहली इंदौर मेट्रो ट्रेन में बैठने के लिए न तो सवारी है और न ही बिजली बिल और संचालन पर खर्च को लेकर स्पष्ट स्थिति. इस वजह से भविष्य में इसकी उपयोगिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. शहर के वरिष्ठ प्लानर और इंजीनियर अतुल सेठ कहते हैं कि इंदौर नगर निगम अपना ही बिजली बिल भरने के लिए संघर्ष करता है, तो मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट का भार उठा पाना निगम के बस की बात नहीं है. जाहिर है ऐसी स्थिति में इंदौर में यह पूरा प्रोजेक्ट भविष्य में सफेद हाथी सिद्ध हो सकता है."

शनिवार और रविवार को भी नहीं मिल रही सवारी

एयरपोर्ट से गांधीनगर और गांधीनगर से रेडिसन होटल तक 19 किलोमीटर का रूट तैयार किया गया है. उसमें अधिकांश क्षेत्र में न तो आबादी है और न ही कोई बड़ा हॉस्पिटल और स्कूल. ऐसी स्थिति में अगले 45 सालों तक इसमें कौन बैठेगा यह भी तय नहीं है. इंदौर मेट्रों को जनता का खिलौना बताते हुए शहर के वरिष्ठ प्लानर और इंजीनियर अतुल सेठ ने कहा, "शुरुआत में मेट्रो में लोगों ने फ्री में सवारी करके मनोरंजन तो किया, लेकिन अब इसमें शनिवार और रविवार को चलाने पर भी सवारी नहीं मिल रही है."

750 करोड़ रुपए से बढ़कर 1150 करोड़ हुई लागत

अतुल सेठ ने बताया, "इंदौर मेट्रो की क्षमता के आकलन के अनुसार इसमें हर घंटे में करीब सवा लाख यात्री की जरूरत होगी, लेकिन इंदौर में ट्रेन को कितनी संख्या में यात्री उपलब्ध होंगे ये किसी सर्वे में साबित नहीं हुआ है. वर्तमान में जब इसकी लागत 750 करोड़ रुपए से बढ़कर 1150 करोड़ हो चुकी है. ऐसे में यदि अगले 4 से 5 साल तक इसका निर्माण कार्य चला, तो यह लागत कितनी होगी और कहां से आएगी यह भी प्रश्न है."

इंदौर मेट्रो को बताया खिलौना (ETV Bharat)

सलाना 400 करोड़ रुपए होगी खर्च

अतुल सेठ ने बताया, "मेट्रो को चलाने के लिए सालाना 300 करोड़ रुपए का बिजली बिल आएगा. इसके अलावा इसके रखरखाव और सिक्योरिटी पर अतिरिक्त खर्च आएगा. जो कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए होगा. इस खर्च की तुलना में टिकट बिक्री के बाद जो घाटे की राशि बकाया रहेगी, उसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा? इस पर राज्य सरकार और जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए."

कमर्शियल रन हुआ बंद, 15 कर्मचारी की विदाई

इंदौर मेट्रो में सवारी के नहीं मिलने के कारण बीते दिनों 9 कर्मचारियों को नोटिस देकर विदाई दे दी है. इसी प्रकार भोपाल में भी 6 कर्मचारियों को हटाया गया है. इंदौर में पहले सप्ताह इसे निशुल्क चलाया गया था, लेकिन उसके बाद भी सफर करने वाले यात्री मेट्रो को नहीं मिले. खर्चा ज्यादा और आमदनी नहीं होने के कारण मेट्रो का कमर्शियल रन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.

बढ़ती जनसंख्या के साथ उपयोगिता बढ़ने की बात कही

दूसरे चरण में 17 किलोमीटर का कमर्शियल रन शुरू करना है, जिसकी युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है. इस मामले में मेट्रो रेल की जनसंपर्क अधिकारी धीरज शुक्ला ने कहा, " फिलहाल 5 स्टेशन पर कम सवारी के साथ ट्रेन चल रही है, लेकिन जल्द ही 11 स्टेशन और बढ़ने पर मेट्रो का व्यवस्थित कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा.'' उन्होंने कहा, "जल्द ही इसके दूसरे चरण पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. जहां तक इसके उपयोग का सवाल है, तो यह उच्च स्तरीय पॉलिसी के तहत स्थापित प्रोजेक्ट है. जिसकी बढ़ती जनसंख्या और समय के साथ उपयोगिता बढ़ेगी."