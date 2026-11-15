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एक्सीडेंटल जोन बना मेट्रो कॉरिडोर! कंस्ट्रक्शन साइट पर दुर्घटनाओं में तीन की मौत

एक्सीडेंटल जोन बना मेट्रो कॉरिडोर ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन के कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा इंतजामों में काफी कमी देखने को मिल रही है. जिसके चलते इंदौर में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है. यही स्थिति भोपाल में है, जहां मेट्रो की अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसे तमाम मामलों को लेकर इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता और व्हिसलब्लोअर किशोर कोडवानी ने मेट्रो की सुरक्षा ही नहीं पूरे प्रोजेक्ट पर ही सवालिया निशान खड़े किए हैं.

मेट्रो कॉरिडोर बना एक्सीडेंटल जोन इंदौर में 19 हजार 472 करोड़ की लागत मेट्रो रेल का निर्माण हो रहा है. जो कि इन दिनों कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा में है. काम के दौरान सामान्य यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ते और खुदाई के दौरान रिफ्लेक्टर और अन्य सुरक्षा साधनों की अनदेखी के चलते शहर में तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर जारी कामकाज और अंडरग्राउंड खुदाई को लेकर भी विरोध की स्थिति बनी हुई है.