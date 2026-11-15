एक्सीडेंटल जोन बना मेट्रो कॉरिडोर! कंस्ट्रक्शन साइट पर दुर्घटनाओं में तीन की मौत
इंदौर में मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा इंतजामों में भारी लापरवाही, प्रोटोकॉल के खुलेआम उल्लंघन ने छीनी तीन लोगों की जान. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 9:13 AM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन के कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा इंतजामों में काफी कमी देखने को मिल रही है. जिसके चलते इंदौर में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है. यही स्थिति भोपाल में है, जहां मेट्रो की अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसे तमाम मामलों को लेकर इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता और व्हिसलब्लोअर किशोर कोडवानी ने मेट्रो की सुरक्षा ही नहीं पूरे प्रोजेक्ट पर ही सवालिया निशान खड़े किए हैं.
मेट्रो कॉरिडोर बना एक्सीडेंटल जोन
इंदौर में 19 हजार 472 करोड़ की लागत मेट्रो रेल का निर्माण हो रहा है. जो कि इन दिनों कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा में है. काम के दौरान सामान्य यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ते और खुदाई के दौरान रिफ्लेक्टर और अन्य सुरक्षा साधनों की अनदेखी के चलते शहर में तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर जारी कामकाज और अंडरग्राउंड खुदाई को लेकर भी विरोध की स्थिति बनी हुई है.
मेट्रो के खर्च की भरपाई होना मुश्किल
व्हिसलब्लोअर किशोर कोडवानी ने दावा किया है कि, ''इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना उपयोग के लिहाज से गैर जरूरी है, क्योंकि यह ऐसे इलाके में चलाई जा रही है जहां आवासीय और आबादी की बसाहट ही नहीं हुई है. यही वजह है कि जिस ट्रेन में एक बार में 900 यात्री बैठना चाहिए वहां मात्र 11 लोग ही सफर कर रहे हैं.'' उन्होंने कहा, ''फिलहाल 17 किलोमीटर के कॉरिडोर पर मेट्रो चल तो रही है, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण मेट्रो के खर्च की भरपाई होना मुश्किल है. यही वजह है कि इन दिनों स्टेशनों पर ना तो सफाई होती है, ना ही मेट्रो के अंदर क्लीनिंग ही हो रही है.''
कंस्ट्रक्शन साइट पर तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के निर्देश
उन्होंने दुर्घटनाओं को लेकर कहा कि, ''पूरा प्रोजेक्ट राज्य सरकार के अधीन है, ऐसी स्थिति में घटना-दुर्घटनाओं में मृत्यु अथवा कैजुअल्टी के मामले में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.'' इधर बीते दिनों मेट्रो रेल परियोजना के प्रमुख एस कृष्ण चैतन्य का कहना था कि कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले से ही तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं अंडरग्राउंड टनल की खुदाई के दौरान भी तमाम सुरक्षा साधन अपने के साथ काम के दौरान पूरी सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं.
कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई प्रमुख घटनाएं
इंदौर के एरोड्रम रोड पर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में लगी क्रेन की चैन का हुक पूजा करके लौट रहे 80 साल के विनोद कुमार कासलीवाल के सर पर लगा, जिससे उनके ब्रेन में और सर में फैक्चर हो गया. 11 दिन चले इलाज के बाद उनकी मौत हो गई. 4 अक्टूबर को व्यापारिक कमल बघेल मेट्रो के डिवाइडर के पास कोई संकेत या रिफ्लेक्टर नहीं लगे होने के कारण डिवाइडर से टकरा गए. घटना में में उनके सिर में चोट लगी और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.
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11 जून 2026 को मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लगाई गई लोहे की पाइप की रेलिंग से नगर निगम कर्मचारी मनोज चंदेल टकरा गए, क्योंकि वहां कोई भी सुरक्षा संकेतक अथवा रिफ्लेक्टर नहीं था. रात 2 बजे ड्यूटी खत्म कर बाइक से लौट रहे मनोज की मोटरसाइकिल रेलिंग से टकराई और रेलिंग का नुकीला पाइप उनके सीने में घुस गया. जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई. इसी प्रकार 21 जून 2026 को मेट्रो ट्रैक पर कामकाज के कारण कंक्रीट का मालवा नीचे गुजर रही कार पर गिरा, जिससे कार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी.