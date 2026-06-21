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इंदौर में चलती BMW पर गिरा मेट्रो लाइन का मलवा, बाल-बाल बचा परिवार, FIR दर्ज

इंदौर मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही, कार पर गिरा कंक्रीट का मलबा, पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर किया प्रकरण दर्ज.

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इंदौर में चलती BMW पर गिरा मेट्रो लाइन का मलवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 11:19 AM IST

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इंदौर: विजयनगर थाना क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के दौरान मेट्रो ट्रैक से कंक्रीट का मालवा नीचे सड़क पर गिर गया. इस दौरान एक बीएमडब्ल्यू कार उसकी चपेट में आ गई. जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि कार में बैठे हुए किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है. कार मालिक की शिकायत पर पुलिस ने लापरवाही का प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

कार पर गिरा कंक्रीट का मलबा
पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, ''विजयनगर थाना क्षेत्र के बापट चौराहे पर इंदौर के रहने वाले अपूर्व जोशी अपनी बीएमडब्ल्यू कार लेकर गुजर रहे थे. लेकिन इसी दौरान मेट्रो प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा था उसमें से कंक्रीट का मलबा उनकी कार पर गिर गया. मलबा इतनी तादाद में गिरा की कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई.''

पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर किया प्रकरण दर्ज (ETV Bharat)

हादसे में बाल-बाल बचा परिवार
घटना के समय अपूर्व जोशी का परिवार भी कार में मौजूद था. गनीमत रही कि किसी को भी किसी तरह की चोट नहीं आई. उसके बाद फरियादी अपूर्व जोशी ने मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारियों से जब इस पर मामले में शिकायत की, तो वह किसी तरह की कोई कार्रवाई करने या एक्शन लेने की बात करते हुए नहीं नजर आए.

कार मालिक ने वीडियो बनाया, लगाए आरोप
अपूर्व जोशी ने घटना का वीडियो बनाते हुए कहा कि, '' मेट्रो प्रोजेक्ट में लापहवाही पूर्वक काम किया जा रहा है. शिकायत के बाद भी किसी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली. जिसके बाद मैंने विजयनगर पुलिस से शिकायत की.'' विजयनगर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इंदौर एसीपी पराग सेनी का कहना है कि, ''एक कार पर मेट्रो लाइन का मलबा गिरने से कार डैमेज हो गई है. कार मालिक ने थाने में शिकायत की थी. जिस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पता लगाया जा रहा है कि किसकी गलती की वजह से मलबा गिरा है.''

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