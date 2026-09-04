इंदौर में कल से दौड़ेगी मेट्रो, थाइलैंड से आई TBM नर्मदा मशीन हर दिन खोदेगी 70 फीट गहरी सुरंग
सुरंग कटिंग के आगाज के साथ कल से होगा मेट्रो का कमर्शियल रन, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे सवारी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 6:08 PM IST
इंदौर: इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक बनाने के लिए विभिन्न देशों से लाई गई टनल बोरिंग मशीन की जमीन में लॉन्चिंग के आगाज के साथ ही इंदौर में मेट्रो का कमर्शियल रन कल से शुरू हो जाएगा. इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करने जा रहे हैं. दरअसल बीते 1 महीने से मेट्रो ट्रेन के सफर का इंतजार कर रहे लोगों को अब एक साथ दो-दो सौगात मिलने जा रही हैं. पहले मौके पर यहां मेट्रो रेल का कमर्शियल रन शुरू होने जा रहा है.
टनल खुदाई का काम होगा शुरु
लिहाजा इंदौर में मेट्रो ट्रेन सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक 3 से चलकर 11 किलोमीटर का सफर तय करके मालवीय नगर तक पहुंचेगी. इसकी औपचारिक घोषणा मेट्रो रेल कंपनी ने कर दी है. इसके पूर्व जन्माष्टमी के अवसर पर मेट्रो रेल कंपनी ने काम के भूमिगत विस्तार के लिए टनल खुदाई के आगे बढ़ाते हुए इंदौर मेट्रो ने परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की दिशा में 31 किलोमीटर के एलिवेटेड और अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरडोर में से 12 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए टीवीएम मशीन की लॉचिंग के बाद से खुदाई का काम अब शुरू होने जा रहा है.
थाइलैंड से आई 410 मीट्रिक टन वजनी TBM मशीन
इसके लिए करीब एक महीने पहले थाईलैंड से जो भारी भरकम 410 टन भारी मशीन बुलाई गई थी. उनमें से एक मुख्य मशीन को नर्मदा नाम दिया गया है. जो एयरपोर्ट स्टेट पॉइंट से बड़ा गणपति की तरफ की अंडरग्राउंड खुदाई करते हुए प्रतिदिन 60 से 70 फीट अथवा न्यूनतम 20 मीटर की खुदाई करेगी. गुरुवार रात को मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक एस. कृष्ण चैतन्य ने TBM लॉन्चिंग की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण के दौरान बताया, ''पहले अंडरग्राउंड टनल
एयरपोर्ट से बड़ा गणपति तक बनेगी. जिसमें TBM के माध्यम से भूमिगत सुरंग निर्माण कार्य को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ाया जाएगा.''
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विशेष तकनीक से शाफ्ट में उतरी TBM मशीन
TBM 'नर्मदा' का कुल वजन लगभग 410 मीट्रिक टन है. इतनी भारी एवं विशाल मशीन को पहले ग्राउंड लेवल पर असेंबल किया गया और इसके बाद विशेष तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से एयरपोर्ट स्थित शाफ्ट के अंदर उतारा गया. TBM को उठाने, शिफ्ट करने एवं शाफ्ट में सुरक्षित रूप से नीचे उतारने के लिए मेगालिफ्ट सिस्टम तथा स्ट्रैंड जैक असेंबली जैसी विशेष तकनीक का उपयोग किया गया. यह प्रणाली 1000 मीट्रिक टन से अधिक भार उठाने में सक्षम है. इस पूरी प्रक्रिया में उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग, तकनीकी दक्षता एवं सुरक्षा मानकों का पालन किया गया.