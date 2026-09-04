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इंदौर में कल से दौड़ेगी मेट्रो, थाइलैंड से आई TBM नर्मदा मशीन हर दिन खोदेगी 70 फीट गहरी सुरंग

इंदौर में कल से दौड़ेगी मेट्रो ( Madhya Pradesh Metro Rail Company )