इंदौर में सीनियर डॉक्टर की प्रताड़ना से छात्रा टूटी, हॉस्टल में आत्महत्या का प्रयास, धार में युवक की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी
मध्य प्रदेश के इंदौर और धार में प्रताड़ना के दो मामलों में आत्महत्या का प्रयास, धार में गई महिला की जान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 9:08 AM IST
इंदौर/धार: संयोगितागंज थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने अपने सीनियर डॉक्टर की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. पीड़ित छात्रा ने खुद मामले की जानकारी अपनी महिला मित्र को सोशल मीडिया के माध्यम से दी. उसके बाद दोस्त तुरंत छात्र के रूम पर पहुंची और उसे आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया.,जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. वहीं, धार में प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने जान दे दी.
सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप
पूरा मामला इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है. आरोप है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज की फस्ट ईयर की छात्र को सीनियर डॉक्टर प्रताड़ित कर रहे थे, इससे आहत होकर छात्रा ने हॉस्टल में इंजेक्शन का ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. गनीमत रही कि छात्रा ने घटना की सूचना अपनी दोस्त को दे दी थी.
छात्रा के बयान के बाद जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही छात्रा की मित्र उसके रूम पर पहुंची और आनन फानन में उसे एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है. छात्रा ने पुलिस को प्रारंभिक बयान में बताया कि सीनियर छात्र द्वारा छोटी-छोटी सी बातों को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या का कदम उठाया. बयान के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
सीनियर छात्रों के खिलाफ शिकंजा
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, "छात्रा की स्थिति जैसे ही सामान्य होगी, उसके बाद पीड़ित के बयानों के आधार पर आगे संबंधित सीनियर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
धार में महिला की मौत के बाद आरोपी क जुलूस
वहीं, धार के सादलपुर थाना क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज आत्महत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आबिद को गिरफ्तार कर लिया है. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को हिरासत में लेकर उसका गांव में जुलूस निकाला.
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सादलपुर थाना क्षेत्र के गुणावद गांव निवासी एक महिला ने मानसिक प्रताड़ना और दबाव से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया था. गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी आबिद पिछले काफी समय से महिला को प्रताड़ित कर रहा था और उसका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था. इसी प्रताड़ना से तंग होकर महिला ने आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.