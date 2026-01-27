ETV Bharat / state

आधी आबादी के बीच महामारी बनता ब्रेस्ट कैंसर, नियंत्रण के लिए अब ब्रेस्ट केयर क्लीनिक

अधिक उम्र में शादी और देर से मां बनने के चलते महिलाओं में तेजी से पैर पसार रहा ब्रेस्ट कैंसर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अलर्ट.

Indore Medical College helpline service start
इंदौर में ब्रेस्ट कैंसर मरीजों के लिए हेल्पलाइन सर्विस भी शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: अक्सर अधिक उम्र में शादी और देर से मां बनना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए घातक है. इसके अलावा यदि महिलाएं शराब या स्मोकिंग की शौकीन है तो ऐसी महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती हैं. जिनकी तादाद इन दिनों तेजी से बढ़ रही है. बढ़ती बीमारी को देखते हुए इंदौर में महिला के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन सर्विस भी शुरू की जा रही है. जिस पर कॉल करके महिलाएं जांच से लेकर इलाज की तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ले सकेंगी.

स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बढ़ रही बीमारी

आधुनिक दौर में लड़कियों और युवतियों की स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वाली लाइफस्टाइल के अलावा अधिक उम्र में शादी और फिर देर से मां बनने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. जिसके चलते इंदौर जैसे शहर में हर 22 में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर का शिकार बन रहा है. इनमें संभ्रांत परिवार की महिलाओं के अलावा अब मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं.

आधी आबादी के बीच महामारी बनता ब्रेस्ट कैंसर (ETV Bharat)

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया अलर्ट

ब्रेस्ट कैंसर की मरीज को सबसे चुनौती पूर्ण उनकी बीमारी का समय रहते पता नहीं चल पाना है. जिसके कारण समय पर इलाज नहीं मिलने से अधिकांश महिलाओं की मौत हो जाती है. भारत जैसे देश में 13.5 प्रतिशत महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी का पता तब चल पाता है जब तक कि बीमारी थर्ड या फोर्थ स्टेज में नहीं पहुंच जाती है. जाहिर है इस स्थिति में मरीज को बचना आसान नहीं होता, इतना ही नहीं भारत जैसा देश में हर साल ऐसे दो लाख नए मामले सामने आ रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो अगले 25 सालों में स्तन कैंसर के मरीजों की संख्या 13.5% से बढ़कर 40% तक हो जाएगी.

एक छत के नीचे महिलाओं को मिलेगी संपूर्ण इलाज

इन हालातों में अब जरूरतमंद महिला मरीजों को एक छत के नीचे जांच से लेकर स्क्रीनिंग और इलाज मिल सके. इसके लिए अब मध्य प्रदेश में बाकायदा ब्रेस्ट केयर क्लिनिक शुरू की जा रही है. जहां जरूरतमंद महिला मरीजों को कैंसर रोग विशेषज्ञ की स्वास्थ्य सेवाएं समय रहते मिल सकेंगे. वहीं संभावित मरीज की जांच भी महिला चिकित्सकों की मौजूदगी में की जा सकेगी, प्रदेश के सबसे बड़े महाराजा यशवंतराव अस्पताल में आज पहले ममत्व बेस्ट केयर क्लिनिक इसी उद्देश्य को लेकर शुरू की गई है.

D
D (ETV Bharat)

इंदौर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया है कि "संभ्रांत परिवारों के अलावा अब मध्यवर्गीय और सामान्य महिलाएं भी ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो रही हैं. जिनकी संख्या साल दर साल बढ़ रही है. ऐसी स्थिति में जरूरतमंद मरीजों को समय रहते एक ही स्थान पर इलाज मिल सके. इसलिए ममत्व ब्रेस्ट केयर क्लीनिक जैसे प्रयास जरूरी है. इंदौर से इसकी शुरुआत हुई है. जिसका लाभ जरूरतमंद महिला मरीजों को मिल सकेगा. सप्ताह में 2 दिन संभावित मरीज के लिए एक ही छत के नीचे जांच स्क्रीनिंग और उपचार की व्यवस्था की गई है. जिससे मरीजों की सुविधा अनुसार विस्तृत किया जा सकेगा."

TAGGED:

INDORE BREAST CANCER TREATMENT
INDORE CANCER TREATMENT FACILITY
CANCER HELPLINE SERVICE
INDORE NEWS
INDORE MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.