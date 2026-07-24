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मैकेनिकल इंजीनियरिंग बना हाईटेक चोर, AI की मदद से फर्जी बिल बना ऑनलाइन बेचे चोरी के लेपटॉप

चोर ने घर वालों को बताया आयकर असिस्टेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ चोरी की वारदातों को देने लगा अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार.

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मैकेनिकल इंजीनियरिंग बना हाईटेक चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:51 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 10:08 AM IST

3 Min Read
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इंदौर: पलासिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक बिल्डिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी की वारदात घटित हुई थी. इस पूरे ही मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद नोएडा में आयकर विभाग के टैक्स असिस्टेंट के पद पर कार्यरत एक युवक को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 21 लैपटॉप, चार टैबलेट, चार स्मार्टफोन और दो स्मार्ट वॉच जब्त की है. मामले में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

खुद को बताया इनकम टैक्स असिस्टेंट
पलासिया थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि, ''पिछले दिनों क्षेत्र में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी के मामले में शिकायत मिली थी. उसी मामले में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की. जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने एक आरोपी प्रतीक लिखार को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जांच में यह जानकारी आई कि आरोपी प्रतीक लिखार ने खुद को नोएडा में आयकर विभाग के टैक्स असिस्टेंट पद पर कार्यरत होना बताया था जबकि वह प्राइवेट कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर था. लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी और इंदौर आकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा.''

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इंदौर पुलिस ने किया हाईटेक चोर को गिरफ्तार (ETV Bharat)

उसने सबसे पहले चोरी की वारदात को अंजाम शीतला माता बाजार में मौजूद एक दुकान में दिया. वहां से लैपटॉप चुराकर उसे सस्ते दामों पर भेज दिया. उसके बाद उसने इंदौर के हॉस्टल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक दुकानों और विश्वविद्यालय में मौजूद कंप्यूटर लैब को निशाना बनाया. वहां से भी लैपटॉप चोरी की वारदातों को अंजाम दिया.

नौकरी छोड़ बन गया चोर
फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने आरोपी प्रतीक लिखार को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि, ''उसने नोएडा में अपनी नौकरी 6 महीने पहले ही छोड़ दी थी. घर वालों को उसने इस बात की जानकारी दी थी कि वह नोएडा में इनकम टैक्स विभाग में टैक्स असिस्टेंट के पद पर कार्य करता है. लेकिन वह वहां पर मैकेनिकल इंजीनियर होने के चलते एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था. लेकिन वह भी नौकरी उसने छोड़ दी थी.

इस बात की जानकारी उसने परिजन को नहीं दी थी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद जो पैसा मिलता था उससे ही वह अपना कामकाज चलता था. जिसके चलते परिजन को भी उस पर किसी तरह की कोई शंका नहीं हुई. वहीं आरोपी चोरी के लैपटॉप को बेचने के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग करता था और चैट जीपीटी का प्रयोग करते हुए वहां ब्रांडेड कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के फर्जी बिल बनाकर चुराए हुए लैपटॉप को फ्लिपकार्ट अमेजॉन सहित ऑनलाइन तरीके से भी बेच दिया करता था.

Last Updated : July 24, 2026 at 10:08 AM IST

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