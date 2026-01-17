अंडर गारमेंट्स में MD ड्रग्स, लग्जरी कार में तस्कर, गिरफ्तार 3 लोगों का गोवा कनेक्शन
इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में दो युवतियों सहित 3 को किया गिरफ्तार. इंदौर से मुंबई और गोवा तक ड्रग्स सप्लाई.
Published : January 17, 2026 at 12:42 PM IST
इंदौर : इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुंबई और गोवा में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में दो युवतियों और एक युवक को दबोचा है. ये तीनों अंडर गारमेंट्स में छुपाकर ड्रग्स सप्लाई करते थे. इसी सप्ताह इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसी से पूछताछ के आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है. दो युवतियों में एक मुंबई और दूसरी मंदसौर की रहने वाली है.
तस्करी में गिरफ्तार प्रिंसिपल से मिला सुराग
इंदौर की कनाडिया पुलिस और क्राइम ब्रांच संयुक्त कार्रवाई करते हुए भोपाल के रहने वाले ड्रग्स तस्करी के आरोपी अवान शकील को गिरफ्तार किया था. उसके पास से ड्रग्स भी बरामद की थी. आरोपों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने वैभव उर्स बाबा के साथ ही दो युवतियों को भी गिफ्तार किया. ये तीनों मुंबई और गोवा के पब और बार में ड्रग्स सप्लाई करते थे.
लग्जरी कार से ड्रग्स की सप्लाई
इनके तार मंदसौर और राजस्थान के ड्रग्स तस्करों से जुड़े हैं. तीनों आरोपी मुंबई और गोवा के कुछ पब और बार संचालकों के संपर्क में रहते थे. तीनों आरोपियों के पास से 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है. साथ ही आरोपियों के पास से लग्जरी कारें मिली हैं. इन कारों की कीमत 32 लाख रुपए आंकी गई है. तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है.
आरोपियों से इनपुट मिलने के बाद और गिरफ्तारियां
इंदौर क्राइम ब्रांच ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क खंगाल रही है. गोवा व मुंबई के कई पब और बार संचालक पुलिस के रडार पर हैं. आरोपियों के पास मिले सबूतों के आधार पर संभावना है कि इंदौर पुलिस गोवा व मुंबई जाकर दबिश देगी. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इनसे इनपुट मिलने के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी."