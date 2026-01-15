बाइक में लगवाया स्पेशल बॉक्स, इंदौर में चेकिंग के दौरान एक करोड़ की MD ड्रग्स जब्त
इंदौर में एमडी ड्रग्स की तस्करी लगातार बढ़ी. पुलिस ने फिर घेराबंदी कर बाइक सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया. खतरनाक नशा सामग्री जब्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 3:43 PM IST
इंदौर : इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स तस्करी करने आ रहे मंदसौर और प्रतापगढ़ के युवकों को दबोच लिया. इनके पास करीब एक करोड रुपए की ड्रग्स बरामद की गई. आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंदसौर और प्रतापगढ़ के रहने वाले 3 युवक बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स को लेकर इंदौर आने वाले हैं.
पुलिस ने जांच अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस को पता चला कि एमआर पर एक बाइक पर 03 सवार युवक आ रहे हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स है. पुलिस ने वह मोटरसाइकिल रोकी. तीनों युवकों की तलाशी ली गई तो बाइक में एक अलग सा बॉक्स बनाकर उसमें एमडी ड्रग्स मिली.
आधा किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त
पुलिस ने 513.48 एमडी ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत तकरीबन एक करोड रुपए के आसपास है. पुलिस ने तीनों आरोपी निकल, मुकेश और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी निकल और मुकेश मूल रूप से मंदसौर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी कमलेश राजस्थान का रहने वाला है. आरोपियों के कुछ आपराधिक रिकार्ड भी हैं, उनको भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है.
डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया "क्राइम ब्रांच द्वारा एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है. साल 2025 में पुलिस ने 200 से अधिक एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है."
- मुंबई के पबों में ड्रग्स सप्लाई करते थे मंदसौर के तस्कर, 20 करोड़ की एमडी के साथ दो आरोपी पकड़ाए
- आगर-मालवा में 10 करोड़ की ड्रग्स जब्त, नर्सरी की आड़ में चल रही थी नशे की फैक्ट्री
जूनियर छात्र की शिकायत पर 3 सीनियर्य के खिलाफ एफआईआर
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में स्थित एक कॉलेज के सीनियर और जूनियर के बीच विवाद हुआ. जूनियर शिकायत पर सीनियर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. बताया जाता है कि सीनियर छात्रों ने सिगरेट न लाने से नाराज होकर जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की. 03 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
जूनियर छात्र ने रैगिंग का आरोप भी सीनियर छात्रों पर लगाया है. इसकी शिकायत भी कॉलेज प्रबंधन से भी की है. पुलिस ने सीनियर हरिहर पटेल, ऋतुराज सिंह और तहमीर के खिलाफ के प्रकरण दर्ज किया है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया "मारपीट करने वाले 3 छात्रों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है."