क्लासमेट के रूम में मिला MBA छात्रा का शव, कॉलेज ग्रुप में पोस्ट हुआ था आपत्तिजनक वीडियो

इंदौर में निजी कॉलेज से एमबीए कर रही युवती की लाश उसके ही क्लासमेट के रूम में मिली. 3 दिन से थी लापता. आरोपी फरार.

INDORE MBA STUDENT MURDER
क्लासमेट के रूम में मिला MBA छात्रा का शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 5:22 PM IST

4 Min Read
इंदौर: द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक एमबीए छात्रा का शव उसके ही क्लासमेट के कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई. यह छात्रा 10 फरवरी से लापता थी और पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी. बताया जाता है कि 25 साल की एमबीए छात्रा का शव निर्वस्त्र हालत में उसके ही क्लासमेट के रूम में मिला है. कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था.

कमरे का ताला तोड़कर निकाला शव

कमरे से तेज बदबू आने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कमरे का ताला तोड़कर शव निकाला गया. छानबीन के बाद यह शव लापता एमबीए छात्रा का निकला. वहीं उसका साथी छात्र लापता है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि दोनों एक ही कॉलेज से एमबीए कर रहे थे और रिलेशनशिप में थे.

हत्या के बाद कमरे में ताला लगाकर हो गया फरार

द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंकल गली में हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि "यहां पर एक 24 साल की अविवाहित युवती की हत्या का मामला सामने आया है. जांच पड़ताल में यह बात सामने आई की 1 से 2 दिन पहले ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है.

यह युवती प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक के संपर्क में थी. इस युवक का नाम पीयूष धामनोदिया है और वह मंदसौर का रहने वाला था. प्राथमिक जांच में ऐसा सामने आया है कि युवती की गला दबाकर हत्या की गई है. हत्या के बाद युवक कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया. इसकी तलाश की जा रही है."

पढ़रीनाथ थाना में दर्ज थी गुमशुदगी की शिकायत

मृतक के पिता का कहना है कि "मुझे गुरुवार को ही द्वारकापुरी थाने से फोन आया था और उनके द्वारा बताया गया कि कि आपकी बेटी की हत्या हो चुकी है. मेरी बेटी एमबीए सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही थी. पढ़ाई के दौरान ही उसकी पहचान पीयूष से हो गई थी और दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे."

पिता ने बताया कि "10 फरवरी के दिन आधार कार्ड ठीक कराने की बात कहकर मेरे साथ घर से निकली थी. मैंने उसे कलेक्टरेट के पास छोड़ा था. इसके बाद उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर कहा था कि वह अपने क्लासमेट पीयूष के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही है. रात 11 बजे तक लौट आएगी."

वीडियो वायरल करने को लेकर कर रहा था प्रताड़ित

मृतक के पिता के द्वारा आरोपी युवक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उनके द्वारा बताया गया कि "उनकी बेटी के कुछ वीडियो पीयूष के द्वारा वायरल किए गए थे. वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार प्रताड़ित कर रहा था और लगातार उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था और कुछ पैसों की भी डिमांड की थी. दोनों सांवेर रोड स्थित एक निजी संस्थान से एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे."

आपत्तिजनक वीडियो हुआ था पोस्ट

10 फरवरी की रात कॉलेज के आधिकारिक वॉट्सएप ग्रुप पर छात्रा के मोबाइल फोन से एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट हुआ था. इस पोस्ट में युवक का चेहरा इमोजी से छिपाया गया था जबकि छात्रा का चेहरा दिखाई दे रहा था. परिजन का आरोप है कि आरोपी ने छात्रा के मोबाइल का इस्तेमाल कर उसके स्टेटस पर भी आपत्तिजनक वीडियो लगाए और उसके संपर्क में रहने वालों को भी भेजे थे.

इधर कॉलेज प्रबंधन ने वॉट्सएप ग्रुप से आपत्तिजनक वीडियो हटाकर 11 फरवरी को युवती के पिता को कॉलेज बुलवाया था. जहां उन्होंने बताया कि दोनों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं. इसके बाद परिजन रावजी बाजार थाने पहुंचे, जहां से उन्हें पंढरीनाथ थाने भेजा गया और देर रात गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज हुई. फिलहाल पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और उसे रिपोर्ट का इंतजार है. इसके साथ ही लापता पीयूष की खोजबीन की जा रही है.

