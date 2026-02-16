ETV Bharat / state

MBA छात्रा के शव के साथ भी किया था दुष्कर्म, मोबाइल पर डेटिंग ऐप देखकर कर दी हत्या

हत्या के आरोपी को पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर लिया है. घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी युवती के साथ रूम की ओर जाते दिखा है. इसके बाद एक दो बार और घर से अकेले आते जाते दिखा. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पहले युवती का गला दबाया, जब उसे लगा कि वह बेहोश हो गई, तो चाकू से उसके सीने पर वार किया पर चाकू टूट गिया. इसके बाद उसने कथित तौर पर शव से फिर संबंध बनाए.

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में MBA छात्रा के निर्वस्त्र शव मिलने के मामले में फिर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है. हत्याकांड के आरोपी ने पुलिस रिमांड में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्हें सुनकर पुलिस भी स्तब्ध है. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी छात्रा की हत्या करने के उद्देश्य से ही अपने रूम पर ले गया था और उसकी हत्या करने के बाद शव के साथ हैवानियत करता रहा. करीब ढाई घंटे तक आरोपी ने युवती के साथ हैवानियत की.

आरोपी ने खाई थी सेक्सवर्धक दवा

रिमांड में पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि घटना से पहले आरोपी ने सेक्सवर्धक दवा का सेवन किया था. पुलिस ने एक मेडिकल शॉप से ये दवा खरीदे जाने की पुष्टि की है. दवा खाने के बाद आरोपी ने एमबीए छात्रा से संबंध बनाए और झगड़ा होने के बाद उसकी हत्या कर दी और फिर भी दरिंदगी करता रहा.

मामले की जानकारी देते डीसीपी (Etv Bharat)

मुंबई के बाद गोवा में था आरोपी, तभी हुआ गिरफ्तार

इंदौर डीसीपी कृष्णा लाल चंदानी के मुताबिक, '' वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीयूष धामनोतिया मुंबई फरार हुो गया था. इसके बाद वह गोवा चला गया था, जिसके बाद वह मृतका का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था. इन्हीं इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे गोवा से महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया था.''

आरोपी के कमरे और शव के पास से मिले कई अहम सबूत (Etv Bharat)

शादी की बात टाल रही थी युवती

आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह तकरीबन एक साल से प्रेम संबंध में थे लेकिन युवती शादी की बात को हमेशा टाल देती थी. इसके बाद युवती ने युवक से रिलेशन तोड़ने की बात कही जिस पर बातचीत करने के लिए जब युवती उसके घर पर पहुंची तो वहां पर दोनों के बीच बातचीत हुई. इसी दौरान आरोपी ने युवती के मोबाइल पर एक डेटिंग एप देख ली और किसी युवक से बात होने की बात पर युवती का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

किसी और से बात करती थी युवती, इसलिए कर दी हत्या

जब युवती की मौत हो गई तो युवक ने उसके शव के साथ संबंध बनाए और निर्वस्त्र हालत में शव को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया. इस मामले को लेकर इंदौर के डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने कहा, '' प्रारंभिक पूछताछ में युवक पुलिस को बार-बार नई कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था. पर सख्ती के बाद उसने वारदात करना स्वीकार कर लिया है. उसने बताया कि युवती और उसका परिवार शादी से इनकार कर रहा था, इसी बात को सॉर्टआउट करने दोनों मिले थे, इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने, तभी आरोपी को पता चला कि युवती ऐप से किसी और से भी बात करती थी, इसी के चलते आरोपी ने उसकी हत्या कर दी.'' वहीं, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ हत्या के साथ ही दुष्कर्म का प्रकरण भी दर्ज करेगी.