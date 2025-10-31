ETV Bharat / state

नई सड़क की खुदाई देख गुस्से से तमतमाए इंदौर महापौर, किया निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट

इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ और खुद को डिजिटल बताने वाले इंदौर शहर में पहले सड़क बना दी जाती है. उसके बाद इस सड़क को खोद कर ड्रेनेज लाइन और स्टॉर्म वॉटर लाइन डाली जाती है. इन हालातों में सड़क निर्माण कार्य भी सालों साल चलता रहता है. यह बात और है कि जिन अधिकारियों पर आम जनता के पैसों कि इस तरह से बर्बादी रोकने की जिम्मेदारी है. वह खुद भी ठेकेदारों और कंसलटेंट से अपनी नजदीकियों के कारण कोई निगरानी ही नहीं कर पाते. इतना ही नहीं ऐसे निर्माण कार्यों के बावजूद भी ठेकेदारों और कंसल्टेंट फर्म को करोड़ों रुपए का भुगतान हो जाता है.

शुक्रवार को शहर के 3 इमली चौराहे पर ऐसी ही स्थिति बनी. जब एक नागरिक ने नई बनी सड़क की खुदाई का वीडियो महापौर को भेजा. इसके बाद महापौर ने खुद जाकर मौके का निरीक्षण किया. इस दौरान पता चला कि जो सड़क अभी पूरी बनी भी नहीं थी. आधा-अधूरा काम हुआ था और उस पर फिर से खुदाई चल रही थी. महापौर ने जिम्मेदार अधिकारी को मौके पर बुलाकर सड़क को फिर से खोदने का कारण पूछा, तो पता चला कि सड़क बनने के पहले जो स्टार्म वाटर लाइन डालनी थी. वह सड़क खोद कर डाली जा रही है. यह सुनकर महापौर तमतमा उठे और सभी अधिकारियों को फटकार लगाई.

सड़क निर्माण एजेंसी की लापरवाही देख भड़के महापौर (ETV Bharat)

निर्माण एजेंसी को किया ब्लैकलिस्ट

इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि "सड़क बनने के बाद भी वहां पानी भर रहा था. इसलिए सड़क को फिर से खोदकर स्टॉर्म वाटर लाइन डालने का काम किया जा रहा है. लिहाजा महापौर ने निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर टर्मिनेटर करके पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए. साथ नुकसान की भरपाई कंसल्टेंट एजेंसी से वसूलने के आदेश दिए है. यह पहला मौका नहीं है, जब नगर निगम में ऐसी स्थिति सामने आई हो.

19 लाख दस्तावेज का डिजिटल स्कैन

इंदौर नगर निगम ने अपने दस्तावेजों को डिजिटली सुरक्षित करने की दिशा में लगभग 1 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटल स्कैन कर चुका है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कैनिंग सिस्टम के जरिए इंदौर नगर निगम में अब तक 19 लाख दस्तावेज स्कैन और सुरक्षित किए जा चुके हैं. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि "नगर निगम के पास नागरिकों की संपत्ति, जन्म-मृत्यु, विवाह, भवन अनुमति, कॉलोनी सेल और अन्य शासकीय कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं. इन दस्तावेजों का संरक्षण न केवल डेटा सुरक्षा के लिए आवश्यक है. बल्कि नागरिकों को भी अपने जरूरी कागजात आसानी से प्राप्त करने की सुविधा देगा."