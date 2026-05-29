ETV Bharat / state

इंदौर मास्टर प्लान में आड़े आ रहे मकानों पर चले बुलडोजर, सदमे में दो बुजुर्गों ने दम तोड़ा

इंदौर मास्टर प्लान में आड़े आ रहे मकानों पर चले बुलडोजर ( ETV BHARAT )