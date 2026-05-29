इंदौर मास्टर प्लान में आड़े आ रहे मकानों पर चले बुलडोजर, सदमे में दो बुजुर्गों ने दम तोड़ा
इंदौर में मास्टर प्लान लोगों को जान पर भारी. अपने आशियाने उजड़ते देख लोग सदमे में. घबराहट में लोगों के दिल बैठे जा रहे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 10:30 AM IST
इंदौर : कुछ दिनों से इंदौर शहर की सड़कों पर बुलडोजर आतंक फैलाए है. इंदौर नगर निगम की टीमें सुबह होते ही बुलडोजर के साथ निकल पड़ती हैं. मास्टर प्लान के लिए सड़कों को चौड़ा करने के लिए मकनों पर जेसीबी और बुलडोजर चल रहे हैं. कई दशकों से रह रहे लोग, जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई अपने आशियाने बनाने में लगा दी, अब वे उजड़ रहे हैं. मकानों पर चल रहे बुलडोजर अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं.
इंदौर के शंकरगंज में छाई वीरानगी
इंदौर नगर निगम द्वारा शंकरगंज में सड़क चौड़ीकरण को लेकर मकानों पर बुलडोजर चलाया गया. ऐसे में यहां रहने वाले दो बुजुर्गों की मौत हो गई. पीड़ित परिवारों के लोगों का कहना है कि जिन बुजुर्गों ने अपने आशियाने सजाए थे, उनके सामने जब इस तरह से मकानों पर बुलडोजर चला तो वे यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी के कारण उनकी मौत हुई. शंकरगंज में महिला देवी बाई यादव के मकान पर चले बुलडोजर के कारण वह सदमे में आ गई, और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
आशियाने टूटने से बुजुर्गों को लगा आघात
भतीजे सतीश ने बताया "देवीबाई यादव की शादी इसी मकान में हुई थी. 15 बाय 61 का यह घर था, पर यहां वह सालों से रह रही थीं. इंदौर नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर उन्हें नोटिस दिया. जब जेसीबी चली तो ये सदमा बुजुर्ग देवीबाई यादव सहन नहीं कर पाई और उनकी मौत हो गई." दूसरी मौत भी शंकरगंज में हुई. यहां रहने वाले ओमप्रकाश जोशी भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके. ओमप्रकाश जोशी का भी पुराना मकान था और उम्र के आखिरी दौर भी वह इसी मकान में बिताना चाहते थे. 72 वर्षीय ओमप्रकाश जोशी के घर पर भी बुलडोजर चला. वह भी इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और उनकी भी मौत हो गई.
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पीड़ित लोगों का विरोध बेअसर
इंदौर शहर में जिस तरह से आशियाने टूट रहे हैं, उससे लोगों में काफी रोष है. लोगों का कहना है कि ऐसा विकास किस काम का, जिससे लोगों को दशकों पुराने वैध मकानों पर जेसीबी चल जाए. इंदौर में रोजाना नगर निगम द्वारा मकान तोड़े जा रहे हैं. इस कार्रवाई के विरोध में लोगों ने बैनर-पोस्टर लगाकर विरोध व्यक्त किया. लेकिन प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. मकान तोड़ने से बुजुर्गों की मौत के सवाल पर नगर निगम के अधिकारी कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं.