इंदौर में देर रात लगी भीषण आग से कपड़ा फैक्ट्री राख, सामान निकालने का मौका नहीं मिला

इंदौर में मंगलवार देर रात कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी. 10 से अधिक पानी के टैंकरों से आग पर काबू.

Indore Massive Fire
इंदौर में देर रात लगी भीषण आग से कपड़ा फैक्ट्री राख (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 12:27 PM IST

इंदौर : शहर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में कपड़ा फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई. सचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. मामला शिवाजी नगर में संचालित भावना टेक्सटाइल का है. यहां कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है. देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई.

फायर ब्रिगेड के 10 टैंकर आग बुझाने में जुटे

मंगलवार देर रात आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के 10 से ज्यादा पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे और बुझाने का काम शुरू किया. कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया लेकिन तब तक फैक्ट्री खाक हो गई. फैक्ट्री में लाखों रुपए का कपड़ा रखा था, कुछ भी नहीं बचा. प्रारंभिक तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है. हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

इंदौर में मंगलवार देर रात कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी (ETV BHARAT)

घटनास्थल पर शहरवासी भी पहुंचे

आग लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासी भी पहुंच गए. सभी अपने-अपने स्तर पर आग बुझाने में मदद की. पुलिस ने मौके पर लोगों को पास नहीं जाने की हिदायत दी. क्योंकि आग ने विकराल रूप ले रखा था.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "आग की घटना पर काबू पा लिया गया है. फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को 3 से 4 घंटे का संघर्ष करना पड़ा." फैक्ट्री मालिक भावना जैन भी सूचना मिलने पर परिजनों के साथ मौके पर पहुंची लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई जा जानकारी साझा नहीं की.

अन्य फैक्ट्रियों में आग फैलने की आशंका थी

इंदौर के औद्योगिक क्षेत्रों में इस तरह की आग की घटना पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं. कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से औद्योगिक क्षेत्र में दहशत फैल गई. डर इस बात का था कि कहीं ये आग किसी और फैक्ट्री की अपनी जद में न ले ले. लेकिन दमकल कर्मियों की मदद से लोगों ने आग पर काबू पा लिया. आसपास की फैक्ट्रियों के लोग भी आग बुझाने में मदद करते रहे. पुलिस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है.

संपादक की पसंद

