सामूहिक विवाह में शादी करना सौभाग्य की बात, मोहन यादव बोले-मैंने भी की दोनों बेटों की शादी
इंदौर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में मोहन यादव ने 251 जोड़ों को दिया आशीर्वाद. महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी से लिया आशीर्वाद.
इंदौर: शादियों में लाखों करोड़ों की फिजूल खर्ची रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा की गई पहल के बाद अब बड़ी संख्या में सक्षम परिवार के लोग भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां कर रहे हैं. इसी क्रम में इंदौर के शिप्रा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 251 जोड़ों ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा यह अपने आप में सौभाग्य का विषय है जब समाज के सभी वर्ग एक मंच पर एक साथ आनंद लेते हैं, तभी वास्तविक एकता साकार होती है.
मोहन यादव ने 251 जोड़ों को दिया आशीर्वाद
सामूहिक विवाह सम्मेलन में डॉ मोहन यादव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए पुष्प वर्षा कर नव दंपतियों का स्वागत किया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी का पुष्पमाला और श्रीफल से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने कहा "सामूहिकता में बड़ी शक्ति होती है. समाज के वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों को सम्मान देने वाले ऐसे कार्यों से ही सामाजिक उत्थान होता है."
'सामूहिक विवाह से रुकती है फिजूलखर्ची'
सीएम मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि "लोग अक्सर दूसरों की नकल करने और समाज में झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के चक्कर में शादियों में भारी भरकम कर्ज भी ले लेते हैं और फिर उसे चुकाने में जीवन में कष्ट उठाते हैं. हम सभी को ऐसे दिखावे और संस्कृति से बचने की आवश्यकता है."
उन्होंने कहा कि "सामूहिक विवाह समारोह के जरिए फिजूल खर्ची कम होती है और ऐसे सभी परिजनों का डर खत्म होता है जो शादी के खर्च को उठा पाने की स्थिति में नहीं होते. सामूहिक विवाह समारोह में शादी करना सौभाग्य की बात है. मैं हमेशा ऐसे आयोजन को बढ़ावा देता हूं. मैंने अपने दोनों पुत्रों की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही की हैं. पदों से महत्व नहीं होना चाहिए. ऐसे उदाहरणों की आवश्यकता है और मैं खुद इसका पालन करता हूं."
