शादीशुदा महिला पढ़ने के लिए चढ़ी हाईटेंशन टॉवर पर, 3 घंटे मशक्कत, मुश्किल से उतरी
इंदौर के हातोद क्षेत्र में एक महिला अपनी पढ़ाई जारी रखने पर अड़ी. परिजनों ने विरोध किया तो जान हथेली पर रख चढ़ी टॉवर पर.
Published : February 18, 2026 at 12:28 PM IST
इंदौर : इंदौर के हातोद थाना क्षेत्र के ग्राम बोरसी में उस समय हड़कंप मच गया, जब शादीशुदा महिला बिजली के हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गई और जान देने की जिद पर अड़ गई. महिला की शादी कुछ साल पहले बोरसी में हुई थी. महिला शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है लेकिन पति सहित परिजन उसे इसके लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं.
महिला के समझाने पर भी नहीं माने परिजन
महिला ने पढ़ाई जारी रखने के लिए परिजनों को कई बार मनाया. लेकिन परिजन टस से मस नहीं हुए. जब परजनों से अपनी बात कह-कहकर महिला परेशान हो गई तो उसने खतरनाक कदम उठाया. महिला घर से कुछ दूरी पर खेतों में लगे हाइटेंशन लाइन के पास गई और फिर धीरे-धीरे उस पर चढ़ गई. देखते ही देखते महिला टॉवर के उच्च शिखर पर पहुंच गई. ये देखकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए.
परिजनों के आश्वासन पर मामला संभला
हाइटेंशन लाइन 400 केवी की है. महिला इस टॉवर पर ऊपर तक पहुंच गई. कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था. सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को समझाइश देने लगे. इस पर महिला ने कहा "वह आगे पढ़ाई करना चाहती है. जब तक उसे आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वह नहीं उतरेगी." करीब 3 घंटे तक अधिकारियों के साथ ही परिजन और पुलिस टीम उसे समझाती रही.
महिला की काउसलिंग कराई
जब परिजनों ने महिला से कहा "तुम्हारी पढ़ाई जारी रखी जाएगी." आश्वासन मिलने के बाद महिला ने नीचे उतरना शुरू किया. एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया "हातोद थाना क्षेत्र के बोरसी गांव में महिला हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गई. परिजनों ने उसकी मांग ली तो वह नीचे आ गई. महिला की काउंसलिंग भी की गई है."