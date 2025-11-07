ETV Bharat / state

पानी की बॉटल से रिश्तों पर फिरा पानी, टूट गई शादी, बिना दुल्हन लौटी बारात

इंदौर में प्रेम और रिश्तों के पवित्र बंधन की गवाह बनने जा रही शादी 4 नवंबर बुधवार की रात को रणभूमि में तब्दील हो गई. राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाला दूल्हा गौरव अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर एमजी रोड थाना क्षेत्र में आया था. घोड़ी पर सवार गौरव बैंड बाजा के साथ लड़की के दरवाजे पर पहुंचा और दुल्हन पक्ष ने दिल खोलकर स्वागत किया. वहीं दोनों पक्षों के मेहमान एक-दूसरे से मिल रहे थे. दूसरी ओर शादी की रस्में चल रही है, माहौल खुशनुमा था.

इंदौर: एमजी रोड थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में अजीब वाकया हुआ. मंडप सजा हुआ था, शादी की रस्में चल रही थीं. इसी बीच स्टेज पर बैठे दूल्हे ने पानी की बोतल मांगी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते-देखते बात दहेज तक पहुंच गई. गुस्से से आगबबूला दुल्हन के पिता ने बिना शादी के बारात को लौटा दिया. इसके बाद उन्होंने एमजी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

दुल्हन के पिता ने लौटाई बारात (ETV Bharat)

दूल्हे पर दहेज मांगने के लगे आरोप

धर्मशाला में बारात लगने के बाद दूल्हा घोड़ी से उतरकर स्टेज पर रखी कुर्सी पर बैठा. इसे बाद उसने पीने के लिए पानी की बोतल मांगी. पानी न मिलने से वह नाराज हो गया और हंगामा शुरू कर दिया. पानी को लेकर शुरू हुई कहासुनी धीरे-धीरे दहेज की मांग तक पहुंच गई. लड़की वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि "दूल्हा गौरव और उसकी मां ने शादी के बीच में दुल्हन के पिता कल्याण से लाखों रुपए के दहेज की डिमांड कर दी. साथ दूल्हे ने कहा गहने तो बहुत हल्के हैं."

दुल्हन के पिता ने लौटाई बारात

दुल्हन के पिता कल्याण दूल्हा गौरव के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए. जब उन्होंने नाराजगी जताते हुए इस पर आपत्ति जताई तो दूल्हे पक्ष के लोग अभद्र व्यवहार पर उतारू हो गए. इससे दुखी दुल्हन के पिता कल्याण ने अपनी बेटी की शादी गौरव से करने से इनकार कर दिया और बिना शादी के बारात को लौटा दिया. इस घटना के बाद कल्याण ने एमजी रोड थाने पहुंचकर दूल्हा गौरव उसकी मां तरुणा सहित अन्य लोगों के खिलाफ दहेज सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, "एमजी रोड थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है. शादी समारोह के दौरान स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था. इस बीच वर और वधु पक्ष में विवाद हो गया. जिसके बाद शादी कैंसिल कर दी गई. दुल्हन के पिता ने दूल्हा और उसकी मां के खिलाफ मारपीट और दहेज मांगने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है. फिलहाल, शिकायत की जांच की जा रही है."