ETV Bharat / state

इंदौर में इंडक्शन के खरीदार बढ़े, बाजार में दिखा रहा है मिडिल ईस्ट युद्ध का असर

इंदौर के बाजार में अचानक बढ़ी इंडक्शन की मांग, दुकानों पर आउट ऑफ स्टॉक चल रहा इंडक्शन.

Indore market induction Demand
इंदौर में इंडक्शन के खरीदार बढ़े (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: संदीप मिश्रा

इंदौर: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के चलते एलपीजी गैस की किल्लत हो गई है. जिसके बाद अधिकांश लोगों ने इंडक्शन का प्रयोग शुरू कर दिया है. जिससे बाजार में इंडक्शन की मांग बढ़ गई है. वहीं, इंदौर के बाजार में भी अचानक इंडक्शन की सेल इतनी तेज हो गई है कि जिस दुनकान में औसतन 1 या 2 इंडक्शन प्रतिदिन सेल होता था, वहां करीब 10 से अधिक इंडक्शन की सेल रोजाना हो रही है.

आउट ऑफ स्टॉक चल रहा इंडक्शन

एलपीजी गैस की तंगी से छोटे-छोटे रेस्टोरेंट और दुकानदारों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है. मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है. वहीं, इंदौर शहर में घरेलू गैस टंकी के उपभोक्ताओं को 25 दिन का वेटिंग टाइम मिल रहा है. जिसके चलते अब शहरवासियों के द्वारा इंडक्शन का प्रयोग की शुरुआत कर दी गई है. जिससे इसकी खपत अचानक बढ़ गई है और रोज दुकान पर आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है.

इंदौर के बाजार में अचानक बढ़ी इंडक्शन की मांग (ETV Bharat)

इंडक्शन की मांग में और बढ़ोतरी की संभावना

इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के व्यापारी गुरुमदास लालवानी ने बताया कि "अचानक से इंडक्शन का प्रयोग बढ़ गया है और बड़ी मात्रा में खरीददार बाजारों में आ रहे हैं. जहां पूर्व में एक या दो इंडक्शन बिकते थे, वहीं अब रोज के 8 से 10 इंडक्शन बिक रहे हैं. गैस की सप्लाई में रुकावट उत्पन्न हुई है, जिसके चलते लोग इंडक्शन का प्रयोग कर रहे हैं. यदि रसोई गैस सिलेंडर की समस्या खत्म नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में इंडक्शन की मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना है."

इंडक्शन के दामों में बढ़ोत्तरी

व्यापारी गुरुमदास लालवानी ने बताया कि "इंडक्शन की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. संबंधित कंपनियों को हम जहां पहले 15 दिन में 500 इंडक्शन भेजने के आर्डर देते थे, अब 15 दिन में 1000 हजार से 2000 इंडक्शन मंगवा रहे हैं." उन्होंने बताया कि "आने वाले दिनों में इंडक्शन के दामों में भी कंपनियां बढ़ोतरी कर सकती हैं. प्रारंभिक तौर पर 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है."

TAGGED:

AMERICA ISRAEL IRAN WAR
INDORE INDUCTION DEMAND INCREASED
INDORE INDUCTION OUT OF STOCK
LPG CYLINDER CRISIS
INDORE MARKET INDUCTION DEMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.