इंदौर में मैराथन में पहली मौत! लक्ष्य से 100 मीटर पहले कोलकाता के युवक को आया कार्डियक अरेस्ट

कोलकाता से मैराथन में शामिल होने इंदौर आया था आर्यन, रनिंग के दौरान कार्डियक अरेस्ट आने से जमीन पर गिरा, सीपीआर भी नहीं आया काम.

इंदौर में मैराथन में पहली मौत (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 2:35 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 2:42 PM IST

इंदौर: देश भर में कार्डियक अरेस्ट के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. इसी बीच इंदौर में मैराथन के दौरान दौड़ते वक्त शख्स की मौत हो गई. मैराथन में हिस्सा लेने के लिए आर्यन तोड़ी नामक युवक कोलकाता से इंदौर आया था. उसने मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. सोमवार आज सुबह नेहरू स्टेडियम से मैराथन दौड़ शुरू हुई तो आर्यन दौड़ में अपने लक्ष्य से 100 मीटर दूर ही रह गए थे. बताया जा रहा है यह इंदौर में मैराथन में पहली मौत है.

इसी बीच आर्यन को घबराहट होने लगी और सांस लेने में परेशानी हुई. इस दौरान वह वहीं गिर गए, जिन्हें साथ में दौड़ रहे कुछ मैराथन रनर ने संभाला. इसके बाद भी उनकी हालत में सुधार होते नहीं दिखा तो लोगों ने दौड़ में शामिल कार्डियोलॉजिस्ट भारत रावत को युवक के अचानक गिरने और हार्ट अटैक आने की जानकारी दी. उन्होंने तत्काल युवक को देखा तो सीपीआर देकर उसे बचाने का प्रयास किया, इसके बाद आर्यन को बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

कोलकाता के युवक को आया कार्डियक अरेस्ट (ETV Bharat)

लक्ष्य से 100 मीटर पीछे था आर्यन
उनके साथ दौड़ रहे धावकों ने बताया कि, ''वह अपने लक्ष्य से मैट्रेस 100 मी ही दूर रह गए थे. इसी दौरान उन्हें घबराहट हुई और वह गिर गए.'' मृतक आर्यन तोड़ी मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले थे, जिन्होंने इंदौर मैराथन दौड़ में रजिस्ट्रेशन कराया था. इंदौर में कार्डियक फैलियर के कई मामले सामने आ चुके हैं यह पहला मौका जब किसी रनर की मैराथन में दौड़ते हुए मौत हुई हो. फिलहाल मृतक आर्यन के शव को अस्पताल में रखा गया है और परिजन को घटना की जानकारी भेजी गई है.

कार्डियोलॉजिस्ट भारत रावत ने बताया कि, मैं आगे दौड़ रहा था, आर्यन मेरे पीछा था. तभी वह जमीन पर गिर गया. लोगों ने मुझे जानकारी दी. मैंने उसे चेक किया तो उसकी पल्स जा रही थी. फिर मैंने उसे CPR दिया, लेकिन उसका आर्यन पर असर नहीं हुआ. फिर हमने उसे अस्पताल भेजा लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई.''

पंच पर गिरी डॉक्टर, CPR देकर बचाई जान
इधर, ऐसी ही एक घटना शनिवार को शहर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन केंद्र में सामने आई. जहां आयोजित यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के सम्मेलन 'यूसीकॉन 2026' में हिस्सा लेने आई डॉ. श्रीन बुटोले को मंच पर ही अटैक आ गया. डॉक्टर श्रीन इस दौरान आयोजन में मंच को संबोधित कर रही थी. इस दौरान उन्हें अचानक घबराहट होने लगी और वह मंच पर ही बेहोश हो गई. तुरंत अन्य डॉक्टरों ने उन्हें संभालते हुए सीपीआर दिया. इसक बाद तत्काल उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है.

कार्डियक अरेस्ट क्या है, कैसे करें बचाव
कार्डियक अरेस्ट एक गंभीर कंडीशन है जिसमें व्यक्ति के दिल की धड़कनें अचानक बंद हो जाती हैं. इसके कारण दिल शरीर में रक्त पंप करना बंद कर देता है, जिससे पूरे शरीर में खून की आपूर्ति रुक जाती है. इसे सडन कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है. यह स्थिति जानलेवा हो सकती है. क्योंकि देश भर में सैंकड़ों लोगों की मौत कार्डियक अरेस्ट से हो चुकी है. कार्डियक अरेस्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका हेल्दी डाइट और रूटीन है. खाने में फल, सब्जियां और फाइबर युक्त पौष्टिक चीजें शामिल करें. रोजाना एक्सरसाइज करें. हार्ट में थोड़ा भी दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

