ओलंपिक 2047 की मेजबानी के लिए भारत तैयार, 2030 में अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स

केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया पहुंचे इंदौर, ओलंपिक गेम्स की मेजबानी पर दिया बयान, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी बोले.

MANSUKH MANDAVIYA VISIT INDORE
ओलंपिक 2047 की मेजबानी के भारत तैयार (Pushyamitra Bhargava X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
इंदौर: भारत में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के बीच अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से 2047 ओलंपिक के लिए मेजबानी की बिडिंग की है. माना जा रहा है कि भारत को इस बार ओलंपिक की मेजबानी मिल सकती है. यह जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है. केंद्रीय मंत्री मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर पहुंचे.

कॉमवेल्थ 2030 की भारत को मिली मेजबानी

देश की आजादी के बाद से ही भारत के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया जाता रहा है, लेकिन भारत को अब तक ओलंपिक गेम्स की मेजबानी नहीं मिली है. देश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए प्रबल दावेदारी की गई थी, जो नहीं मिल सकी है. हालांकि ओलंपिक के स्थान पर भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मेजबानी मिल गई है, जो अहमदाबाद में होगा.

केंद्रीय मंत्री का बयान (ETV Bharat)

अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ की तैयारी

मंगलवार को इंदौर में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया "भारत सरकार ने इस बार फिर 2047 के ओलंपिक गेम्स के लिए बिडिंग की है. उम्मीद है इस बार भारत को ओलंपिक की मेजबानी मिल जाएगी. उन्होंने बताया 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद में तैयारी की जा रही है." ओलंपिक खेलों की सर्वोच्च आयोजक संस्था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है. जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में स्थित है. जिसकी समिति द्वारा ही ओलंपिक खेलो के आयोजन के लिए विचार विमर्श के बाद मेजबानी प्रदान की जाती है.

ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री मंडाविया

आज बजट की उपलब्धियां बताने के लिए संभागीय भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी. जहां केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के सवाल पर जवाब दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "अमेरिका ने भारत पर पहले 50% टैरिफ लगाया. ऐसी स्थिति में हमारे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन ने नए बाजार के विकल्प तलाश किए. हालांकि टैक्स लगाने के बावजूद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई.

युवाओं को स्वरोजगार देने की कोशिश

अब जबकि अमेरिका ने ट्रेड डील के बाद टैक्स की दरें घटा दी हैं, तो इससे हमारे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को टैक्स घटने से दोहरा फायदा होगा. देश में बेरोजगारी की स्थिति पर उनका कहना था कि इस बार के बजट में एमएसएमई के लिए 10000 करोड़ का कार्पस फंड निर्धारित किया है. सरकार की कोशिश है कि बेरोजगारों को भत्ता देने के बजाय स्किल एनहैंसमेंट करके युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए."

