ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीर जवानों की बहादुरी देख तीनों आर्मी दंग, पूर्व थल सेना अध्यक्ष का खुलासा

पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने अग्निवीर योजना का समर्थन किया. जब ये वापस जाएंगे तो अच्छे पैकेज की सर्विस की कमी नहीं होगी.

Naravane support Agniveer scheme
पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे इंदौर में (ETV BHARAT)
Published : December 21, 2025 at 9:02 AM IST

इंदौर : पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे इंदौर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए. इस दौरान उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर बात की. इस दौरन उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी अपनी राय रखी. उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं अग्निवीरों ने तोपें चलाईं.

अग्निवीर स्कीम की कामयाबी 4 साल बाद पता चलेगी

पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने अग्निवीर योजना के बारे में कहा "पहले मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूंगा. 1970 मे पेंशन सर्विस नाम की कोई सर्विस नहीं थी. उस वक्त जवान 7 साल के लिए आता था. ₹90 रुपए उसकी सैलेरी थी और 7 साल के बाद वह चला जाता था. कोई पेंशन नहीं थी. उसके बाद बाकी सर्विस की तरह आर्मी को भी पेंशनर सर्विस में लाया गया."

पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे (ETV BHARAT)

"एक बदलाव यह भी है 4 साल तो ऐसे करने में कोई फर्क नहीं है और जो यह 4 साल में कुछ लोग रखे जाएंगे और कुछ लोग वापस समाज में जाएंगे. वह समाज के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि समाज में जवान जाएगा चाहे वह इंडस्ट्री में हो, वह देशभक्त होगा और अनुशासन वाला होगा."

इंडस्ट्री के लोग अग्निवीरों का इंतजार कर रहे

पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा "मेरे दोस्त जो इंडस्ट्री हैं, वे हमें कहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि ये वह लोग कब आएं और हम उन्हें कब लें. उन्हें नौकरी देंगे. ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि इन अग्निवीरों ने ही कितनी बहादुरी दिखाई. देखना होगा कि ये स्कीम चार साल के बाद कामयाब है या नहीं. पॉलिटिकल लोगों का काम है सवाल उठाना और लेकिन सेना पर सवाल नहीं उठाना चाहिए. आर्मी किसी पार्टी की सेना नहीं है."

पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रखने पर जोर

मनोज मुकुंद नरवणे ने बांग्लादेश में हो रही घटना को लेकर कहा "भारत का मकसद हमेशा यह रहा कि पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रहें. भारत कभी भी दखलअंदाजी नहीं करता है और हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर टिप्पणी करे तो हमें भी दूसरे देशों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, वह अप डाउन हो रही है. पड़ोसी देश से हमारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है. अच्छे रिश्ते तो पड़ोसी देशों के साथ रखना ही पड़ेंगे."

बदलते समय के हिसाब से हथियारों का इस्तेमाल

उन्होंने कहा "हमें आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है और उस लड़ाई में सफल होने के लिए आज हमें कौन-कौन से हथियार लेने होंगे, अगली बार कौन सी जंग हो, यह देखने लायक रहेगा." आंतरिक खतरे जैसे पुलवामा व अन्य अटैक हुए हैं उसको लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा "इस पर हमें और गहराई से विचार करना चाहिए क्योंकि जो घटित हो रहा है, जो आंतरिक सुरक्षा है, उससे निपटना काफी मुश्किल है. बाहरी दुश्मन को पहचानना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान है. इंटरनल सिक्योरिटी हमारे ही बीच में है, उसे कैसे पहचानें, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करना, यह सबके लिए मुश्किल होता है."

