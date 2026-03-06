700 कुओं के बावजूद मांडव में जल संकट, सूखे की कगार पर पहुंचा जहाज महल
गर्मी में जलसंकट की चपेट में मांडव, 15वीं सदी की जलसंरचना जहाज महल के दोनों तरफ के तालाब सूखे, 5 दिन में हो रही जलापूर्ति.
Published : March 6, 2026 at 5:20 PM IST
रिपोर्ट: सिद्धार्थ माछीवाल
इंदौर: मध्य प्रदेश के मांडव की ऐतिहासिक विरासत जिस जहाज महल के कारण दुनिया भर में चर्चित है. उस महल को अब जहाज के रूप में नजर आने के लिए पानी ही नहीं है. यह पहला मौका है जब गर्मियों की शुरुआत से ही जहाज महल के दोनों तालाबों का जलस्तर गिर गया है. जिसके कारण जहाज महल को लेकर चर्चा में रहने वाली मान्यता पर भी संकट गहरा रहा है.
जहाज की डिजाइन में बना है महल
मांडव का जहाज महल कपूरथलाब और मुंजा तालाब के बीच 15वीं सदी में बनाया गया था. यह विशाल जहाज जैसा महल है. तालाब के बीच होने के कारण यह तैरते हुए जहाज के रूप में भी विख्यात रहा है. अफगान मुगल और हिंदू शैली में बने इस महल के शांत झील के किनारों से घिरे होने के कारण इसकी जल संरचनाएं काफी सुरमई हैं. इस इमारत की खास बात यही है कि यह गर्मियों में इसी पानी की बदौलत ठंडी भी रहती है. वहीं, महल को लेकर माना जाता है कि इसके चारों ओर का कुंड नहीं सूखता है. लेकिन इस साल गर्मियों की शुरुआत से ही जल संकट की आहट जहाज महल में भी सुनाई दे रही है.
तालाबों का गिर रहा जल स्तर
मांडव नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुशील ठाकुर बताते हैं कि, ''आमतौर पर जहाज महल के सामने और पीछे स्थित विशाल तालाब में साल भर पानी रहता है. लेकिन इस साल गर्मियों की शुरुआत के पहले ही पानी की मात्रा अचानक काम हो गई है. सामने वाले तालाब में भी जल स्तर गिर गया है. जबकि जहाज महल का पीछे वाला तालाब अब पूरी तरह सूखने की स्थिति में है.'' उन्होंने कहा, ''प्राचीन दौर में तैयार की गई जल संरचनाएं आज भी जीवित हैं लेकिन तालाब में पानी की कमी दिखाई देने लगी है. जहाज महल के आसपास का जल क्षेत्र बारिश के बाद एक बार फिर लबालब नजर आएगा.''
उन्नत जल प्रबंधन के लिए रहा है ख्यात
मांडव में बड़ी संख्या में तालाब और बावड़ी समेत कुंड मौजूद हैं. जिसमें बारिश के पानी का संग्रहण होता था. इसके अलावा मुंजा तालाब, कपूर तालाब और चंपा बावड़ी जैसी 15वीं सदी की जल संरचनाएं आज भी पानी को सहज का रखती हैं. वहीं, गुरुत्वाकर्षण आधारित जल प्रणाली जो यहां के सूखे इलाके में जलप्रदाय करते थे, वह भी रखरखाव के अभाव में अनुपयोगी साबित हो रहे हैं.
2000 फीट की ऊंचाई पर प्राचीन जल संरचनाएं
धार जिले के ऐतिहासिक मांडव में इस बार गर्मी शुरू होते ही भीषण जल संकट गहरा रहा है. 2000 फीट की ऊंचाई पर होने और स्थाई रूप से कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं होने के कारण यहां 700 कुएं और बावड़ी होने के बावजूद जल संकट गहरा रहा है. इसके अलावा स्थानीय सागर तालाब का गहरीकरण नहीं होने और ऐतिहासिक कुएं बावड़ी का रखरखाव नहीं होने के कारण वह भी सूख रहे हैं. मालीपुर तालाब से जो 5 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन रेवासी क्षेत्र के लिए डाली गई थी. उसके भी क्षतिग्रस्त होने के कारण रहवासी क्षेत्र में भी पानी की आपूर्ति 5 से 6 दिन में हो पा रही है.