गधे पर बैठकर शमशान की परिक्रमा, इंदौर में किया गया बारिश के लिए अनोखा टोटका
इंदौर में बारिश न होने से किसान परेशान, सोयाबीन की फसल लगी दांव पर. बारिश के लिए किया अजीब टोटका. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 5:33 PM IST
इंदौर: बारिश की बेरुखी से परेशान किसान और ग्रामीण अब भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अनोखी परंपराओं का सहारा ले रहे हैं. इंदौर के कोदरिया गांव में लोगों ने अच्छी बारिश के लिए गधे पर बैठकर शमशान की परिक्रमा की. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति गधे पर बैठकर टोटका करता नजर आ रहा है.
इंदौर में बारिश के लिए अनोखा टोटका
इंदौर में इस साल मॉनसून बहुत कमजोर है और गर्मी-उमस से लोग बेहाल हैं. अगस्त माह बीत जाने के बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई. स्थिति यह है पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बारिश का आंकड़ा 5 से 6% कम नजर आ रहा है. वर्तमान में बारिश 17 से लेकर 18 इंच दर्ज की गई है. जबकि 22 से 23 इंच के करीब बारिश होनी चाहिए थी.
इंद्रदेव को खुश करने के लिए शमशान की परिक्रमा
ऐसे में बारिश की आस में लोगों ने एक बहुत ही अजीबोगरीब पुरानी परंपरा को निभाया है. महू के कोदरिया गांव में अच्छी बारिश की कामना को लेकर युवक एक गधे को लाये. उसके बाद गधे को फूल माला पहनाकर उसपर बैठाकर श्मशान घाट की परिक्रमा की. लोगों का मानना है कि ऐसा करने से इंद्रदेव खुश हो जाएंगे.
सोयाबीन की फसल लगी दांव पर
मौसम वैज्ञानिक डॉ. आनंद कुमार हरसाना ने बताया कि इन दिनों बारिश का मौसम तो बनता है, लेकिन हल्की-फुल्की बारिश होकर बंद हो जा रही है. ऐसे में इंदौर का न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के करीब है. सोयाबीन के फूलों के समय अगर पानी नहीं गिरा तो पैदावार और फसल दोनों नहीं बच पाएगी. इसलिए किसान अब तरह-तरह के टोटके आजमा रहे हैं.
- कहीं तरसाया, कहीं जमकर बरसाया, आंकड़ों में देखें मध्य प्रदेश में मानसून 2026 का खेल
- अशोकनगर में अजब टोटका, मेढ़क-मेढ़की का रचाया ब्याह, इंद्र देव से अच्छी बारिश की प्रार्थना
स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, यह अनुष्ठान बारिश के लिए पुरानी लोकमान्यता के तहत किया जा रहा है. हालांकि, वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के लिए ऐसे टोटके पहले भी सामने आते रहे हैं. हालंकि, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश का संबंध वायुमंडलीय दबाव, नमी और मानसूनी हवाओं से है, ऐसे टोटकों से बारिश होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.