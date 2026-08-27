ETV Bharat / state

इतना गुस्सा! कॉलोनी का गेट नहीं खोलने पर गार्ड पर चढ़ाई कार, हत्या का आरोपी गिरफ्तार

इंदौर की एक पॉश कॉलोनी में शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड की कार से कुचलकर हत्या कर दी. एक महिला भी घायल. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

Indore Guard Murder
कॉलोनी का गेट नहीं खोलने पर गार्ड पर चढ़ाई कार, मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : आजकल लोग मामूली सी बात पर आपा खोने लगे हैं. इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने गार्ड पर कार चढ़ा दी. कार सवार ने कॉलोनी का गेट खोलने को कहा लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया. मामूली बहस के बाद शख्स ने कार गार्ड पर चढ़ा दी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दौरान कार चालक फरार हो गया.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया (ETV BHARAT)

मौके पर मौजूद लोगों ने गार्ड को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई. गार्ड धर्मेंद्र मालवीय की हत्या से पूरी कॉलोनी में रोष फैल गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार सवार राजा कुमावत जरा सी बात पर उत्तेजित हो गया. उन लोगों ने समझाया भी लेकिन उसने गार्ड धर्मेंद्र मालवीय पर कार चढ़ा दी. कार से कुचलने के बाद वह फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी दौरान कार के सामने एक महिला भी आ गई, जो गंभीर रूप से घायल हुई.

कार से कुचलकर फरार हो गया आरोपी

इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने कार सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने साथियों के साथ फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार में एक युवती सहित 4 लोग सवार थे. घायल धर्मेंद्र को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है. पुलिस आरोपी से ये पूछ रही है कि क्या गार्ड से कोई दुश्मनी थी. साथ ही कार में सवार अन्य लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार सवार चालक को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया "कार सवार के खिलाफ हिट एंड रन की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है."

TAGGED:

CAR RUNNING OVER GUARD
INDORE HIT AND RUN
INDORE LATEST CRIME
GUARD MURDER COLONY GATE
INDORE GUARD MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.