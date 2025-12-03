ETV Bharat / state

ऑनलाइन साइट पर फोटो देख खरीदने आया कार, टेस्ट ड्राइव के बहाने लेकर फरार

पहले तो विकास भी साथ में कार में बैठ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने कहा कि वो अकेले कार चलाकर देखना चाहता है. इस पर सहमति जताते हुए प्रकाश कार से नीचे उतर गया और वो अकेले कार लेकर निकल गया. काफी समय बीत जाने पर जब वो नहीं लौटा तो प्रकाश को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ.

जानकारी के अनुसार, एरोड्रम थाना क्षेत्र के आराधना नगर में रहने वाले प्रकाश ने अपनी कार बेचने के लिए एक ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट पर कार की डिटेल लिस्ट की थी. एक व्यक्ति जिसने अपना नाम विकास बताया था, उसने कार खरीदने में रुचि दिखाई. वो कार खरीदने के लिए प्रकाश के घर पहुंचा. इसके बाद उस व्यक्ति ने कार की टेस्ट ड्राइव की इच्छा जताई.

इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां कार खरीदने पहुंचा एक व्यक्ति टेस्ट ड्राइव करने के बहाने कार लेकर भाग गया. ऑनलाइन सेलिंग साइट पर फोटो देखकर व्यक्ति कार लेने पहुंचा था. मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है. वहीं, इंदौर से एक और मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक नव दंपत्ति को गिरफ्तार किया है जो मिलकर कई जगह चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. उसके पास से 19 लाख की नगदी जब्त की गई है.

फरियादी प्रकाश ने तुरंत एरोड्रम थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई. एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आरोपी कार लेकर जाते हुए दिख रहा है. पुलिस ने कार मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. इंदौर डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि "मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी सेलिंग साइट पर देखकर कार खरीदने आया था. कार मालिक की उससे कोई जान-पहचान नहीं थी. ये घटना एक सीख है कि ऐसे की किसी अंजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए."

दिनदहाड़े चोरी करने वाले नव दंपत्ति गिरफ्तार

लसूड़िया पुलिस ने एक नव दंपति को गिरफ्तार किया है. दोनों ने बीते दिनों शहर में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था. जिसमें एक घर में दिनदहाड़े लाखों की चोरी की वारदात भी शामिल है. हाल ही में इन्होंने लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित आईसीआईसीआई बैंक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों का नाम अरुण भील और नंदिनी है. पुलिस को इनके पास से 19 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए कीमत के सामान बरामद हुए हैं.

दिन में दोनों मिलकर करते थे रेकी फिर रात में चोरी

इंदौर डीसीपी प्रतीक कुमार ने बताया कि "ये दंपत्ति मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे. पहले ये रेकी करते थे फिर मौका लगने पर वारदात को अंजाम दे देते थे. इनका चोरी का करने का उद्देश्य अपनी लाइफ स्टाइल सुधारना था. दोनों के ऊपर चोरी के 5 मामले दर्ज हैं. बीते दिन इन्होंने दिन में ही चोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, तभी से इनकी तलाश चल रही थी.

इसके अलावा इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में चोरी के उद्देश्य से बैंक के ताले तोड़े थे, लेकिन चोरी नहीं कर पाए थे. ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी. इनके पास से चोरी के 19 लाख कैश और करीब 2 लाख के सामान बरामद हुए हैं. इसके अलावा एक पुराने मामले में चोरी की कार भी बरामद हुई है. दोनों ने चोरी की सभी घटनाओं को कबूल कर लिया है."