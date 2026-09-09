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गाय चोरी के शक में युवक की पीट पीटकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

इंदौर में गाय चोरी की शंका में एक युवक को दो बदमाशों ने जमकर पीटा, अस्पताल में मौत, पुलिस ने शुरू की जांच.

INDORE MAN BEATEN TO DEATH
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 4:04 PM IST

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इंदौर: इंदौर के लसुडिया थाना क्षेत्र में दो आरोपियों के द्वारा गाय चोरी की शंका में एक 35 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोपी हमलावर फरार हैं. फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने केस फाइल कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

गाय चोरी की शंका में युवक को बुलाकर की मारपीट

इंदौर के लसुडिया थाना क्षेत्र में रहने वाले चंदर की क्षेत्र में ही रहने वाले आरोपी भूरू यादव और सूरज जाट के द्वारा पीट पीटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है. वहीं, प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है की आरोपी भूरू और सूरज जाट ने मृतक चन्दर को घर से गाय चोरी की शंका में पूछताछ के लिए बुलाया था और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया.

हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत

आरोपियों ने चंदर के साथ इस कदर मारपीट की कि वह बेहोश हो गया. इसके बाद जब पूरे मामले की जानकारी उसके परिजनों को लगी तो परिजन उसे इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

गाय चोरी के शक में युवक की पीट पीटकर हत्या (ETV Bharat)

राजेश दंडोतिया , एडिशनल डीसीपी ने बताया कि "सूरज जाट, जिसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है और एक अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है." फिलहाल इस पूरे ही मामले में पुलिस ने FIR कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी पुलिस के द्वारा कही जा रही है.

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